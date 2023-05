Tudo sobre a nova prequela de Bridgerton

Em 2020, Bridgerton estreou na Netflix com pompa e circunstância. A série de época de sucesso, baseada nos romances de Julia Quinn, catapultou Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page para o estrelato e apresentou aos espetadores um mundo dominado por bailes da alta sociedade, dramas familiares e um gossip irresistível.



A série produzida por Shonda Rhimes teve tanto sucesso que foi renovada para uma segunda temporada, apenas um mês após o fim da primeira. A segunda temporada estreou na primavera de 2022 e a produção da terceira começou no verão passado.

Desta vez, trata-se de uma prequela – Queen Charlotte: A Bridgerton Story - focada na jovem rainha Charlotte, interpretada por India Amarteifio, e com o ator Corey Mylchreest a dar vida ao rei Jorge. Ao todo serão seis episódios, numa história que segue a ascensão da rainha Charlotte ao poder, revelando como o casamento da jovem rainha com o rei Jorge desencadeou uma grande história de amor e uma mudança social significativa.



Os episódios estarão divididos em duas partes. Uma primeira, que acompanha a chegada de Charlotte a Inglaterra, para casar com o rei Jorge, e a ascensão dela ao poder. E uma segunda, mais próxima do que vimos nas duas temporadas anteriores de Bridgerton, em que a rainha é novamente interpretada pela atriz Golda Rosheuvel, e mostrará os problemas de demência que o rei enfrenta.

Os atores Corey Mylchreest e India Amarteifio, como rei Jorge e rainha Charlotte. Foto: Netflix

Quem era a rainha Charlotte?

Nascida princesa Charlotte de Mecklenburg-Strelitz no nordeste da Alemanha, casou com o rei Jorge III um dia depois de ter chegado a Inglaterra, apenas 6 horas depois de terem sido apresentados um ao outro. Casaram no palácio de St. James em Londres e ambos tinham muita coisa em comum: gostavam música, de ler, de teatro, assuntos ligados à ciência e filantropia.



Foi o rei Jorge quem comprou para Charlotte a Queen’s House (mais tarde conhecido por Palácio de Buckingham), em 1762. O casal real teve 15 filhos. Na época era quase escandaloso um casal da alta sociedade partilhar a mesma cama, mas Charlotte e Jorge faziam-no. Charlotte era a avó paterna da rainha Vitória e a segunda consorte que esteve mais tempo no trono britânico, sendo que o único que a ultrapassou foi o duque de Edimburgo, consorte da rainha Isabel II. Ao todo, Charlotte esteve no trono 57 anos e setenta dias.



Segundo consta, ela seria de ascendência africana, podendo ter sido a primeira rainha mestiça do Reino Unido, e há ainda quem defenda que teria raízes portuguesas. Tal como o historiador Mario de Valdes y Cocom, ela será descendente de um monarca português do século XIII e da sua amante do norte da África, Madragana.

Charlotte Sophia de Mecklenberg-Strelitz, rainha consorte do rei Jorge III desde 1761. Foto: Getty Images