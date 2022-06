Estas são as cenas de sexo mais inconvenientes no cinema

Em Mapa para as Estrelas, Julianne Moore e Robert Pattinson partilham uma cena de sexo no carro com um ambiente extremamente estranho. No filme, e depois de deixar a audiência desconfortável com várias perguntas agressivas, Julianne Moore sai do carro e limpa a perna com um lenço. Escusado será dizer que esta cena está entre as mais embaraçosas de sempre. Já Madonna e Willem Dafoe contracenam em Corpo de Delito com uma cena de sexo que envolve cera quente. Depois de verter champanhe e cera por todo o corpo de Dafoe, a rainha da pop começa a lamber a mistura, que tem um aspeto muito pouco saudável.

Antes de As Cinquenta Sombras de Grey existia Mata-me de Prazer. Para além de usarem cordas de seda, Heather Graham e Joseph Fienner recorreram a sussurros para tentar criar um ambiente sensual. Mas a locução de Joseph nafala "libertei-me de todo o controlo. E adorei" deixou muito a desejar.

Por sua vez, e apesar de já estarem separados durante a gravação do filme Professora Baldas, a cena de sexo entre Justin Timberlake e Cameron Diaz foi tudo menos confortável de ver. As calças molhadas, as expressões exageradas e as falas incómodas são toleráveis apenas pela sua mistura com a comédia incrível de Cameron Diaz.

Professora Baldas (2011) Foto: IMDB

Todos os clichés de uma cena de sexo podem ser encontrados em O Que as Mulheres Querem. Mel Gibson a falar com o seu pénis na casa de banho, luzes no quarto que se acendem com palmas, e uma mulher que grita tão alto que os vizinhos pensam que a casa está a ser assaltada. Em Mais um Verão Americano, Bradley Cooper e Michael Ian Black deixaram os espetadores com frio. Para além de estarem extremamente distanciados, as suas expressões são tão exageradas que tornam a cena tudo menos realista. Jeremy Irons não só dorme com a noiva do filho em Relações Proibidas, como arrasta Juliette Binoche na carpete do quarto, tornando uma situação desconfortável, extremamente embaraçosa (e definitivamente dolorosa).

O Que as Mulheres Querem (2000) Foto: IMDB

Com um reconciliamento recente depois de anos separados, era de esperar que uma cena quente entre Jennifer Lopez e Ben Affleck fosse realista. Em Duro Amor, Jennifer interpreta o papel de assassina lésbica que não resiste ao charme de Ben, e acaba por o convidar para o seu quarto. Terá de ver o filme para saber o que acontece a seguir. Relações sexuais intraespécies é definitivamente difícil de tornar sexy. E Lea Thompson provou-o em Howard e o Destino do Mundo quando se envolveu com o seu amigo "tão incrivelmente macio e fofo", deixando toda a audiência chocada. Numa cena altamente criticada no filme Os Guardiões, Malin Akerman despe uma peça de látex ao som da música Aleluia de Leonard Cohen. O tom cristão da letra não encaixou, de todo, com o carácter sexual pretendido.