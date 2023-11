Rita Soares. Uma mulher no topo

"Um dia na minha vida é sempre muito emocionante", começa por contar à Máxima Rita Andrade Soares, meses depois de uma visita à Herdade da Malhadinha Nova, hotel de luxo da associação Relais & Châteaux, e agora numa conversa por telefone. "Sou mãe de quatro, com idades diferentes e alguns fora do País (…) e conciliar isso com as empresas, como é o caso da Malhadinha Nova [desde 1998] e da Garrafeira Soares [CEO desde 1994], cada uma com as suas exigências, é muito desafiante. A minha parte criativa, de estratégia e de inovação será sempre uma mais-valia para que as empresas tenham essas dinâmicas de futuro e contribuírem para um mundo melhor. Resumindo, não é nada monótono" garante, com a energia que já lhe conhecemos.

Rita Andrade Soares, CEO da Malhadinha Nova. Foto: DR

A empresária de 51 anos era educadora de infância quando, em

modo autodidacta, idealizou, junto com o marido João Soares, a Herdade da Malhadinha Nova, em Albernoa, no Baixo Alentejo, que é hoje uma referência de luxo na hotelaria. A família tem vindo a recuperar com tempo os edifícios por reabilitar que existiam no terreno, contando com Manuel Aires Mateus como arquiteto dos mais especiais (terminou este ano o maravilhoso spa com tratamentos da Ignae). No seu dia a dia atípico e recheado, Rita Soares toma ainda conta da Garrafeira Soares, um negócio familiar, dividindo-se entre Lisboa, Algarve e Alentejo, e lançou uma marca de vinhos; dedica-se ainda à cerâmica num ateliê que tem na herdade e à agricultura (Rita e João têm produção própria, de mel, azeitonas, fazem pão com a sua própria farinha, criam os seus próprios animais para consumo, têm cavalos e, não menos importante, produzem ótimos vinhos) e empresta a sua mente criativa a uma série de outros detalhes. Afinal, este é um dos hotéis em Portugal que mais destaque tem da cadeia Relais & Châteaux.

Herdade da Malhadinha Nova. Foto: Alexander Bogorodskiy

Herdade da Malhadinha Nova. Foto: Alexander Bogorodskiy

Herdade da Malhadinha Nova. Foto: Alexander Bogorodskiy

"Poder fazer tantas coisas e saber que são importantes e interessantes é muito bom. Profissionalmente, eu sou muito realizada, neste momento penso como posso passar à nova geração empresas organizadas e conscientes, e contribuir para que as equipas tenham melhores condições." A sustentabilidade e a consciência social fazem parte da mentalidade de Rita Soares.. A Arte dá-nos essas competências, é uma inspiração." E ela também o é.