Como é o welness center do “Melhor Hotel de Referência da Europa” em 2023?

Não há muitos sítios em Portugal onde Susanne Kaufmann, a empresária austríaca que encontrou uma forma de criar produtos alicerçados numa vertente holística para o spa do hotel da sua família nos Alpes, queira ter a sua marca. O Bairro Alto Hotel é um desses afortunados hotéis onde as plantas alpinas revelam os seus poderes terapêuticos através de tratamentos corporais e faciais. A verdade é que este é um hotel de luxo referência na cidade de Lisboa e em Portugal: é a quinta vez que este boutique hotel de cinco estrelas recebe a distinção atribuída pelos World Travel Awards, os conhecidos "Óscares do Turismo". Desta vez, o título foi de "Melhor Hotel de Referência da Europa" em 2023.

Bairro Alto Hotel recebeu o título de "Melhor Hotel de Referência da Europa" em 2023. Foto: DR

Estamos no interior de um dos gabinetes do Wellness & Fitness Center, para experimentar um dos tratamentos de Susanne Kaufmann – e que já agora foi de difícil escolha, tal é a seleção vasta que existe no menu. O Tratamento de Assinatura Detox é perfeito para libertar todo o corpo da hiperacidez e dos poluentes, e é esse que escolhemos.

Interior de um dos gabinetes do Wellness & Fitness Center Foto: DR

O processo de purificação começa com um banho de pés alcalino, que segue para a aplicação de um óleo desintoxicante para massajar e estimular a circulação, facilitando a eliminação dos poluentes pela pele. Depois de os nossos pés ficarem impecáveis e como nós, e de começarmos aos poucos a restabelecer energias e a sentir-nos mais leves, este ritual continua na marquesa, com uma massagem "deep-tissue" ao longo dos meridianos para soltar as distorções fasciais e estimular a circulação linfática.

Como nos promete a terapeuta, os tratamentos pretendem ser relaxantes, afastar-nos do stress, da agitação e da azáfama do dia-a-dia, resgatando o nosso equilíbrio interior, utilizando técnicas de massagem calmantes, óleos aquecidos e essências eficazes.

Tratamentos que tem como objetivo ser relaxantes, afastar-nos do stress e da agitação do dia-a-dia. Foto: DR

A forma perfeita de terminar esta manhã dedicada aos prazeres do relaxamento, é seguir até ao último piso, onde fica o BAHR&Terrace, cuja cozinha é essencialmente caracterizada pelos produtos portugueses e pelas técnicas japonesas. A sua cozinha aberta para a sala permite-nos ver o chef Bruno Rocha e a sua equipa exímia.

BAHR&Terrace, no Bairro Alto Hotel Foto: DR

Nesta viagem sensorial, desta feita estimulando o palato, provamos os já famosos croquetes de carne e mostarda portuguesa (€6, dois), o pregado com caldo verde (€33), uma combinação tão improvável como deliciosa, e o arroz de carabineiros (€44), que nos lembra como é bom vivermos perto do mar e da sua deliciosa matéria-prima.

Lavagante, um dos pratos do chef Bruno Rocha e a sua equipa. Foto: DR

Onde? Praça Luís de Camões, 2 5º Andar / Terraço Reservas: +351 213 408 253 bahr@bairroaltohotel.com