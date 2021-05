Hotéis Vila Galé reabrem com brunches e buffets temáticos

Um pouco por todo o país, os hotéis Vila Galé pretendem voltar a unir portugueses (e estrangeiros) à volta da mesa. De norte a sul, na cidade ou na praia, há muitas novidades gastronómicas para descobrir – e provar, claro.

Aos domingos, a partir das 12h30, os hotéis Vila Galé Coimbra, Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Ópera (Lisboa) e Vila Galé Ampalius (Vilamoura) sugerem um brunch em modo buffet, sendo que nestes três últimos está também disponível a opção take away (€17,5).

Vila Galé Ópera, exterior do hotel

Ainda no Vila Galé Ópera, em Lisboa, e apenas aos sábados à noite, pode também jantar enquanto desfruta de um espetáculo musical, um programa perfeito para fazer a dois (€25 por pessoa).

Nos hotéis Vila Galé Ericeira, Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão) e Vila Galé Clube de Campo (Beja) a aposta vai para um menu diversificado que une a gastronomia portuguesa com a internacional em pratos como feijoada de búzios, moqueca de polvo ou bacalhau com broa. Está disponível também em modo buffet aos domingos ao almoço no Vila Galé Ericeira e aos jantares de sábado nas restantes unidades.

Vila Galé Collectin Alter Real, bar do hotel

Destaque ainda para o buffet de açordas aos domingos ao almoço no Vila Galé Collection Alter Real (€18 por pessoa) e para o buffet alentejano, todos os sábados ao jantar no Vila Galé Collection Alter Real, e aos domingos durante o almoço no Vila Galé Clube de Campo e Vila Galé Évora.

Vila Galé Clube de Campo, exterior do hotel com piscina

Poderá ainda experimentar mensalmente a iniciativa "12 meses, 12 pratos, 12 euros", onde os hóspedes ou visitantes podem provar uma especialidade regional portuguesa (€12).

Para os amantes da cozinha italiana, nada como visitar a nova aposta desta cadeia de hotéis, as pizzarias Massa Fina, já abertas no Estoril e Praia da Galé (Albufeira), aos almoços e jantares e todo o dia na unidade de Vilamoura. Todas dispõem de take away.