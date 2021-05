Dia da Criança: prendas culturais

3 de 11 / A Cozinha do Chef, de Mara van der Meer, Penny Worms e Amy Oliver, € 14,90, Porto Editora na Bertrand. A Cozinha do Chef, de Mara van der Meer, Penny Worms e Amy Oliver, € 14,90, Porto Editora na Bertrand.

4 de 11 / Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva, € 5, Casa Andresen no Jardim Botânico do Porto. Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva, € 5, Casa Andresen no Jardim Botânico do Porto.