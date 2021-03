Se é para comer folar na Páscoa, que seja este

- e é inspirada numa lenda deste resort de charme em Sintra. O, que revolucionou a cozinha do Penha Longa no que toca à doçaria,, segundo a qual havia um tesouro escondido numa grande rocha situada na propriedade do Penha Longa , tesouro esse que pertenceria a quem conseguisse deitar a pedra abaixo atirando-lhe com ovos.Feito com um delicioso, tem por base uma massa, extremamente rica, trabalhada com leveduras selvagens, à qual é adicionada polpa de cacau e ovos. E há uma regra de ouro: açúcar processado não entra nesta receita. Toda a doçura vem do chocolate, do malte e do praliné confecionado pela equipa de pastelaria.O toque final é dado pela decoração exuberante, inspirada na lenda do Penedo dos Ovos, com folha de ouro na base, seguido de apontamentos de mousse de chocolate - com um toque de caramelo e flor de sal - e no topo três ovos de chocolate de leite dourados com ouro em pó. Resumindo, este folar pisca o olho a qualquer pessoa que se deixe encantar pela estética de um doce, e conquista assim que a primeira fatia deixa o recheio à vista. Uma inovação do chef, que tem a seu cargo sete restaurantes do resort - incluindo o LAB e o Midori, ambos detentores de uma estrela Michelin.'O Penedo dos Ovos', €35, está disponível até 10 de abril 2021. As encomendas devem ser feitas com 24 horas de antecedência para restaurants@penhalonga.com ou 219 249 011. As encomendas podem ser levantadas no Penha Longa ou entregues em Sintra e Cascais sem custos (entregas em Lisboa com custo extra de €5).