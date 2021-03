A Páscoa segundo o Ritz

O emblemático hotel lisboeta Ritz Four Seasons Hotel Lisboa comemora 62 anos. Para celebrar o acontecimento e simultaneamente recuperar o tempo perdido que o confinamento não deixou viver, o hotel decidiu levar a Páscoa até nossa casa, numa época por excelência dedicada família.

Dentro do programa idealizado pelo hotel, há opções para todos e desconfiamos que não são só as crianças que se vão derreter com o programa da caça aos ovos – mas já lá iremos. "Só precisa de pôr a mesa", refere o hotel em comunicado oficial, o que resume bem aquilo que pode esperar quem requisitar este programa.

O folar de Páscoa Ritz pode ser adquirido por €40 Foto: Ritz Four Seasons Hotel Lisboa

Em vez do tradicional almoço de Páscoa, o Ritz propõe um brunch. Não no restaurante Varanda, que pertence ao hotel, mas diretamente em nossa casa.

O menu não se faz por menos, conte com várias opções para entrada, de pastelaria e viennoiseries, sem esquecer as combinações de frutas ou o já famoso tártaro de lírio fumado. Nos pratos quentes pode escolher entre o cabrito assado, bacalhau no forno ou ficar-se pelo polvo, tudo com os acompanhamentos. Nas sobremesas pode deliciar-se com o tradicional folar doce mas também com o folar salgado transmontano. Isso e as amêndoas, tartlette de chocolate, toucinho do céu e o milfolhas que a equipa de pastelaria do Ritz sabe fazer como ninguém, entre outras delícias. O valor são €195 para duas pessoas.

Há ainda um menu especial infantil que incluí panquecas e mini salgados, panados de frango ou peixe grelhado para prato principal. Além de ovos recheados, tablete de chocolate e amêndoas como sobremesa com direito a um sumo do dia. Tudo por €35.

Não são só as crianças que se vão impressionar Foto: Ritz Four Seasons Hotel Lisboa

Recomposto deste manjar, segue-se talvez a maior surpresa de todas. Páscoa sem chocolate não é Páscoa e o Ritz produziu uma edição limitada de 62 ovos para a ocasião (cada um custa €125). A juntar a tudo isto, pode pedir um cocktail de assinatura no Ritz Bar, um brunch no restaurante Varanda ou até mesmo uma noite para dois.

Páscoa no Ritz Foto: Ritz Four Seasons Hotel Lisboa

No final, só falta mesmo entreter miúdos e graúdos serão fora. O hotel tem preparados cabazes de caça aos ovos (€35) para organizar em casa de forma a entreter os mais pequenos e também um cabaz DIY (€45) para compor, decorar e rechear os seus ovos de chocolate como lhe apetecer. Esforço zero, gulodice máxima e diversão garantida - melhor é difícil de imaginar.