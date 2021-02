Receita: Entrecosto a "Cair do Osso" à moda da Barrios

"O da Joana", e fazê-las chegar às nossas casas entre as propostas diárias do menu da EatTasty. É hoje possível provar, por isso, pratos como o creamy broccoli, rolo de carne, feijoana, bacalhau assado com esmagada de batata doce e entrecosto assado no forno. Em março, chega a carne de porco à alentejana. A colaboração EatTasty x Joana Barrios é uma aventura da atriz e da plataforma de confeção e entrega de comida caseira. O desafio? Preparar as melhores receitas do livro de cozinha, e fazê-las chegar às nossas casas entre as propostas diárias do menu da EatTasty. É hoje possível provar, por isso, pratos como o creamy broccoli, rolo de carne, feijoana, bacalhau assado com esmagada de batata doce e entrecosto assado no forno. Em março, chega a carne de porco à alentejana. EatTasty x Joana Barrios



Entrecosto a "Cair do Osso", um delicioso entrecosto marinado e assado lentamente com puré de couve flor e verduras salteadas.





Ingredientes Guarnição (1 dose EatTasty)



120gr couve-flor

20gr raiz de aipo

10gr natas

5gr manteiga sem sal

30gr feijão verde redondo

30gr abóbora

Sumo de Limão

Azeite

Sal e Pimenta





PURÉ

Cozer a couve flor juntamente com a cebola e a raiz do aipo descascados temperando com sal. Triturar com 5gr de manteiga e as natas e emulsionar.

Retificar tempero de sal e pimenta.





VERDURAS





Bringir o feijão verde em água fervente por cinco minutos e esfriar. Num sauté, com um fio de azeite, saltear a abóbora cortada em brunesa de 1cm, até ganhar cor mas não em demasia, garantindo que fica bem cozida mas não em demasia, e garantindo-lhe textura.

Regar com o sumo do limão e temperar com sal e pimenta. Saltear por mais uns instantes e reservar. Colocar mais um fio de azeite no sauté e saltear o feijão verde. Retificar o tempero de sal e pimenta.