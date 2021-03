Magret de Pato para um jantar a dois (só porque sim)

Alexandra Vasconcelos deu-nos não uma, mas 90 razões (ou receitas) para querermos já devorar o livro "As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente", já nas livarias.

A ideia é muito simples: propostas para lanches, almoços ou jantares para quando terminar a fase do jejum intermitente, processo bem explorado no seu primeiro livro.

Quando vímos esta receita, encontrámos aqui a deculpa perfeita para mais um jantar romântico. Concorda?

"As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente", Alexandra Vasconcelos

Magret de pato em cama de rúcula com bimis e cogumelos



Ingredientes

(para duas doses)

2 peitos de pato

100 g de rúcula

200 g de bimi

2 chávenas de chá cheias de cogumelos (maitake, shiitake)

Sal e pimenta q.b.



Para a redução

1 chávena de chá de

frutos vermelhos q.b.

1 dl de vinho do Porto

Como Fazer

Prepare os peitos de pato golpeando a pele de modo a formar uns losangos grandes. Aqueça bem uma frigideira, e quando a temperatura estiver bem alta coloque os peitos com a pele virada para baixo. Passe os peitos de pato até a pele ficar bem tostadinha. Retire os peitos, elimine a gordura, passe a frigideira por papel absorvente e volte a colocar os peitos, desta vez com a parte sem pele virada para baixo. Deixe tostar um pouco, retire da frigideira e deixe repousar 3 a 5 minutos.



Redução de frutos vermelhos

Coloque os frutos vermelhos num tacho com o vinho do Porto e um pouco da gordura do pato e deixe reduzir. Vá mexendo sempre e junte um pouco da gordura que o pato vai libertando quando é grelhado. Disponha num prato uma camada de rúcula e coloque o magret previamente fatiado. Por cima, coloque um pouco da redução de frutos vermelhos, que fica bem entre as fatias do pato. E acompanhe com os bimis e o patê de cogumelos (receita na pág. 106 do livro). Os purés também são uma excelente opção de acompanhamento.