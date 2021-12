Receita: tarte de chocolate com especiarias e romã

Ingredientes para a base:

- 100g de frutos secos (nozes ou avelãs)

- 175g de Despertar de Buda de Cacau

- 1 colher de café de sal

- 1 colher de sobremesa de cacau em pó

- 2 colheres de sopa de xarope de ácer ou agave

- 1 colher de sopa óleo de coco em estado sólido

- 1 colher de sopa de bebida de amêndoa não adoçada

Ingredientes recheio:

- 400ml de leite de coco

- 5 colheres de sopa de xarope de ácer

- 1 colher de café de gengibre em pó

- 1 colher de café de noz-moscada em pó

- 1 colher de café de canela em pó

- 2 colheres de sopa de bebida vegetal de amêndoa

- 1 colher de sobremesa de amido de milho

- 200g de chocolate negro (75% cacau)

Ingredientes topping:

- 1 romã

- 2 colheres de sopa de Mix d'amor

Modo de preparação

1. Coloque os frutos secos, o despertar de buda, o sal, o óleo de coco, o xarope de ácer e o cacau num processador de alimentos e bata por alguns minutos até que os ingredientes se juntem para formar uma massa.2. Forre uma forma de bolo com papel vegetal e pressione a massa na base para achatar e deixe as laterais mais altas. Leve ao frigorífico.3. Coloque o leite de coco numa panela juntamente com o xarope, gengibre, canela, noz-moscada, a bebida vegetal e o amido e leve ao lume médio até ferver. Depois bata para misturar.4. Adicione o chocolate numa taça grande resistente ao calor e ponha a mistura de leite de coco por cima. Mexa até derreter.5. Coloque a mistura de chocolate derretida por cima da base do bolo e depois leve ao frigorífico durante uma hora ou até endurecer.6. Retire o bolo da forma e decore com romãs e Mix d'Amor.