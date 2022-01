Pescatore, o novo restaurante virtual que leva o mar a casa

Sopa de abóbora com vieiras da Galiza.

Esparguete frio com peixe-espada do Atlântico.

Sandes de atum dos Açores

Pasta orecchiette com mexilhões de Aveiro

Bolo Caprese.

Mousse de ricota e geleia de clementina.

Apresenta-se como uma nova forma de comer peixe, envolvendo-o emcom um toque português. Para quem adora os sabores do mar, e está a evitar as saídas à rua, pelo menos para almoçar ou jantar fora, oé perfeito.Trata-se de umo primeiro do grupo(LSK) com o pescado mais fresco e comprado localmente, que se materializa em deliciosos pratos, idealizados pelo chef. "O peixe em Portugal é incrível e o mercado de delivery focado no peixe era um nicho que achámos interessante explorar, até porque não há muita oferta. Sabemos também que as pessoas adoram e consomem muito peixe, por isso quisemos dar-lhes uma forma diferente e arrojada de o poderem comer", explica o chef, em comunicado à imprensa. Uma das filosofias que distingue o Pescatore, além de ser virtual e funcionar com take-away e home delivery, segue os princípios do desperdício zero: todas as partes do peixe são aproveitadas.Embaladas de forma cuidada e atenciosa, em cartão, chegam-nos a casa verdadeiras propostas de comfort food, como a sopa de abóbora e cenoura com alecrim fresco, avelãs picadas e vieiras da Galiza. Não nos importaríamos de comer esta sopa todos os dias. Entre os preferidos, estão ainda oacompanhado por um esparguete frio com pesto caseiro, tomates cereja semi-secos, raspas de limão e pinhões biológicos tostados, que comemos frio e nos sabe pela vida, tal é irresistível esta combinação.Entre outras propostas do menu, maravilhamo-nos com aquilo a que o, uma, tártaro de atum, cuscuz de trigo integral e uma emulsão de abacate e algas marinhas. Inspirando-se na espécie açoriana, o chef concebeu uma sanduíche de atum dos Açores, feita com puccia, um pão arredondado da região da Puglia (Itália), recheada com tártaro de atum, pesto caseiro, stracciatella, rúcula, tomate heirloom e cebola roxa em conserva.E, suspire de alívio, astambém não foram esquecidas, estando disponíveis para pedido o bolo Caprese, feito com farinha de amêndoa, chocolate negro e creme de chantilly de baunilha e uma irresistível mousse de ricota e geleia de clementina, servida com maçã assada, castanhas assadas e alecrim fresco, que, no nosso caso, soube muito bem ao pequeno-almoço do dia seguinte.O Pescatore desenvolveu ainda menus especiais com a combinação de vários pratos e preço fixo, é o caso do Business Lunch (15€), perfeito para almoços rápidos, com um prato principal, o prato vegetariano da estação ou o bolo caprese e uma bebida. Outro dos menus especiais é o The Coworkers, que permite pedir três pratos principais por €30. O Pescatore está disponível de terça a sábado, basta fazer o respetivo pedido via Uber Eats, Bolt Food, Glovo ou através da Kitch.