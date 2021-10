Jamie Oliver partilha duas receitas fáceis, deliciosas e com poucos ingredientes

Com apenas 18 ingredientes e muita imaginação, o novo livro de Jamie Oliver é ideal para quem não tem tempo a perder. 7 Ideias oferece soluções culinárias para todos os dias da semana, com opções à medida dos paladares mais exigentes.

'7 Ideias', de Jamie Oliver. Foto: D.R

Dos brócolos ao frango, passando pelos cogumelos e pela batata-doce, cada receita utiliza alimentos bastante comuns a todas as despensas. Há ainda saladas, pratos de forno, fake-away (a versão de comida rápida de Jamie Oliver) e massas, sugestões que implicam o mínimo esforço e não sujam em demasia a cozinha.



7 Ideias acaba de hegar às livrarias de todo o país e o chef partilhou com a Máxima duas receitas do livro.



Para 4 pessoas / 50 minutos

2 cebolas roxas

4 dentes de alho

½ ramo de tomilho (10g)

300 gramas de cogumelos

300 gramas de pão de massa lêveda de qualidade

1 litro de caldo de legumes ou de galinha 70 gramas de queijo gruyère

Sopa de cogumelos assados. Foto: D.R

1,5 litros de caldo de legumes ou de galinha

1 cabeça de brócolos (375 gramas)

1 cebola

2 filetes de anchova em óleo

300 gramas de arroz para risotto

½ ramo de salsa (15 gramas)

1 limão

60 gramas de queijo gorgonzola

Risotto de bróculos cremoso. Foto: D.R

1. Pré -aqueça o forno a 180 °C. Corte as cebolas descascadas em cubos, lamine finamente os dentes de alho e coloque tudo numa caçarola grande em lume brando com 1 colher de sopa de azeite.2. Adicione as folhas de tomilho e deixe refogar durante 10 minutos, mexendo com frequência, enquanto lamina os cogumelos e parte o pão em pedaços de 4 cm.3. Adicione os cogumelos à caçarola, verta o caldo e deixe levantar fervura.4. Adicione também o pão e a maior parte do queijo ralado.5. Envolva muito bem, polvilhe com o restante queijo ralado e leve ao forno durante 25 minutos, ou até estar bem dourado e bem espesso.6. Retifique os temperos e sirva regado com mais um fio de azeite virgem extra. Puro conforto numa tigela.Para 4 pessoas / 40 minutos1. Deixe o caldo a levantar fervura leve em lume brando. Apare as extremidades duras do talo de brócolos, parta os floretes em pedaços pequenos e pique finamente os talos restantes.2. Descasque a cebola, pique -a finamente e coloque-a numa caçarola alta em lume médio, com os talos de brócolos picados e 1 colher de sopa de azeite, e deixe refogar durante 10 minutos, ou até tudo estar macio, mexendo com frequência.3. Em seguida, adicione as anchovas e o arroz e deixe tostar durante 2 minutos.4. Verta uma concha cheia de caldo e aguarde até o líquido ser completamente absorvido antes de adicionar outra, mexendo sempre e adicionando conchas de caldo até o arroz estar cozido – precisará de 16 a 18 minutos.5. A meio do tempo, adicione os floretes de brócolos. Entretanto, coloque num almofariz a parte folhosa da salsa e 1 pitada de sal marinho e moa até obter uma pasta.6. Regue com o sumo de ½ limão e envolva com 2 colheres de sopa de azeite virgem extra.7. Polvilhe o risotto com a maior parte do queijo esfarelado, regue com o restante sumo de limão, envolva muito bem e retifique os temperos.8. Adicione mais uma concha de caldo para tornar o risotto ainda mais apetitoso e desligue o lume. Em seguida, cubra e deixe repousar durante 2 minutos.9. Finalize com o restante queijo esfarelado, regue com o azeite aromatizado com salsa e sirva.