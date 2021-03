Desperdício zero. Se um chef consegue, nós não conseguimos porquê?

"Desperdício zero: Aproveitar ao máximo os alimentos"

Sopa de bróculos

Serve 4 a 6 pessoas

Dificuldade: fácil

Tempo: 10 min de preparação + 15 min de cozedura

Ingredientes:

1 cebola média, sem pele e picada grosseiramente

3 dentes de alho, sem pele, inteiros

1 courgette

20g de salsa

1kg de bróculos

1 litro de caldo de legumes

Azeite q.b.

Louro e tomilho

Como fazer:

Ao fazer sopa de bróculos, há que escolher bem estes incríveis vegetais, a rama tem que estar rija, de forma a garantir frescura e sabor e todos os nutrientes.

Comece por refogar a cebola e o alho durante 5 minutos, sem queimar, juntando o louro e o tomilho. Junte agora a courgette cortada em pedaços do mesmo tamanho de forma a que tenham mesmo tempo de cozedura. Tal vai ajudar a manter os nutrientes remanescentes depois da cozedura. É importante respeitar os tempos de cozedura dos alimentos.

Separe as flores dos bróculos do talo, e reserve as mais pequenas flores para decorar o prato no final. Numa pequena panela, coza com água estas pequenas flores 6 a 8 minutos deixando-as ainda rijos, o famoso "al dente".

Corte os talos em tamanho menor, pois são mais rijos e demoram mais tempo a cozinhar. Caso queira dar outro aproveitamento, pode usa-los para fazer um arroz de brócolos. Terá que os picar finamente à mão com uma faca ou então num robot de cozinha.

Junte finalmente a água a ferver e deixe cozinhar uns 15 minutos, a fervilhar. Retire agora o louro e o tomilho, junte a salsa e triture tudo muito bem;

Sirva esta deliciosa e nutritiva sopa sem desperdício com as flores de bróculos e um fio de azeite.

Sopa de bróculos

Arroz de couve flor

Serve 4 pessoas

Dificuldade: fácil

Tempo: 15 minutos

Ingredientes:

1 couve flor

1\2 cebola

2 dentes de alho

Azeite q.b.

1 folha de louro

Como fazer:

Lave bem a couve flor e pique-a com uma faca ou com um robot de cozinha. Numa frigideira com o azeite, salteie a cebola e o alho e deixe cozinhar 5 min sem ganhar cor, deve usar a tampa e o lume deve ser médio baixo, de forma a que a cebola esteja translúcida.

Adicione a couve flor ralada e salteie tudo entre 45 segundos a um minuto, no fundo até estar quente. Prove a textura e ajuste temperos. Se preferir, pode cozinhar mais uns dois minutos;

Sirva assim este arroz vegetal, branco, que poderia ser de tomate, ou de coentros… é só aproveitar o que tem no frigorífico.

Arroz de couve flor

Vídeo: Statement.pt