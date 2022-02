Receita de muffins para o São Valentim

Muffins de espinafres, de laranja e de cacau

Rende: cerca de 12 muffins. Tempo de preparação: 15 min. Tempo forno: 20 a 25 min. Tempo total: 40 min. Consumir: entre 4 a 5 dias

Preparado base:

- 330g de farinha de espelta (ou de trigo)

- 150g de açúcar (amarelo)

- 1 c.chá fermento para bolos

- ½ c.chá bicarbonato de sódio

- Pitada de sal

Muffins de espinafres

Rende 4 muffins:

- 160g preparado base

- 20g de espinafres

- 20g de azeite

- 140ml de leite vegetal

- 1 c.chá vinagre de maçã

L’Amour, a nova coleção da Le Creuset usada nesta receita. Foto: DR

Muffins de laranja

Rende 4 muffins:

- 160g preparado base

- 140ml sumo de laranja

- Raspas 1 laranja

- 20g azeite

- 1 c.chá vinagre de maçã

Muffins de cacau

Rende 3 a 4 muffins:

- 160g preparado base

- 2 c.sopa cacau em pó

- 140ml leite vegetal

- 20g azeite

- 1 c.chá vinagre de maçã

1. Para o preparado base: Com um coador de rede fino, peneirar a farinha, o açúcar, o fermento e o bicarbonato para que fiquem sem grumos.

2. Juntar um pouco de sal (vai ajudar a realçar os sabores) e envolver bem.

Nota: é possível usar farinha integral (trigo, espelta ou aveia) nesta receita, para isso basta reduzir a quantidade de farinha para 300g.

3. Dividir o preparado base em três taças (em casa taça juntar 160g)

4. Pré-aquecer o forno a 180ºC. Untar 12 formas de muffins. Nota: Para esta receita foram usados os moldes para muffins com forma de coração - Le Creuset.

5. Para os muffins de espinafres: Num recipiente juntar os espinafres, o azeite, o leite vegetal e o vinagre de maçã. Com uma varinha mágica triturar tudo até ficar sem pedaços de espinafres e sem grumos.

Vânia Ribeiro. Foto: @madebychoices

6. Juntar o creme numa das taças do preparado base. Com uma espátula envolver tudo muito bem (sem mexer demais).

7.Transferir para 4 formas de muffins previamente untadas.

8. Para os muffins de laranja: em outra taça do preparado base, juntar o sumo de laranja, o azeite, o vinagre de maça e as raspas de laranja. Com uma espátula envolver tudo.

9. Transferir para as formas de muffins.



10. Para os muffins de cacau: na última taça do preparado base, juntar o cacau, o azeite, o leite vegetal e o vinagre de maçã. Com uma espátula envolver bem.

11. Transferir para as formas.

12. Levar ao forno por cerca de 20 a 25 minutos. O tempo vai depender do forno. Para garantir que os muffins estão prontos basta colocar um palito na massa e se sair limpo estão prontos a retirar do forno.

13. Deixar arrefecer completamente antes de servir.