Receita de Luísa Villar, do Mesaluisa: Galinha Árabe

Ingredientes:

Confeção:

- 1 frango- 1 cebola- 1 molho de salsa- 1 rama de aipo- 1 cenoura- Manteiga q.b.- 200 g de amêndoas palitadas- 200 g de corintos- 500 g de arroz vaporizado- Sal q.b.Liga-se o forno a 180 °C.Numa panela coloca-se a cebola, o ramo de salsa, o aipo e a cenoura, junta-se o frango, um fio de azeite e água. Tempera-se com sal e pimenta e deixa-se cozer durante uma hora.Quando o frango estiver cozinhado, trincha-se e desossa-se, reservando-se o caldo da cozedura. Numa frigideira derrete-se a manteiga e frita-se as amêndoas até estarem douradas.Colocam-se num passador, a escorrer a manteiga para um tacho.Derrete-se mais um pouco de manteiga na mesma frigideira e fritam-se as passas (atenção para não as deixar queimar). Quando incharem estão prontas.Põem-se a escorrer no passador juntamente com as amêndoas para a manteiga escorrer junto da outra que já lá está.Cortam-se as cebolas em rodelas muito finas e salteiam-se em manteiga até ficarem louras. Escorrem-se no passador e junta-se a manteiga às manteigas já no tacho.Neste tacho, com as três manteigas, frita-se o arroz e junta-se o caldo (uma vez e meia a quantidade de arroz). Assim que levantar fervura tapa-se e leva-se ao forno pré aquecido a 180 °C.Quando o arroz estiver pronto, emprata-se numa travessa, colocando primeiro a galinha trinchada, depois a cebola, o arroz a cobrir e, por fim, as passas e as amêndoas.