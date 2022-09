Um Natal mágico: esta viagem é o sonho de qualquer pessoa

Nem sempre damos o devido valor às férias nos meses mais frios, é certo – tendemos a privilegiar as grandes férias de verão para viajar. Mas já imaginou o quão encantador seria reservar uns dias para imergir por completo na magia do Natal? Um pouco por toda a Europa, os mercados de Natal enchem as praças emblemáticas, com música, gastronomia, luz e aromas que prometem maravilhar quem os visita. Suíça não é exceção. Aliás, sabia que Basileia tem o mercado de Natal mais bonito da Europa? Foi eleito “Best Christmas Market 2021” pelo European Best Destinations. Mas há mais mercados de Natal que prometem encantar no país! Aproveite a campanha Voe para um Natal mágico da bestravel e prepare-se para viver um verdadeiro conto de fadas natalício.

1. Basileia

O mercado de Natal de Basileia é considerado um dos mais bonitos e grandes mercados do país. Quem o conhece não se importa nada de o visitar todos os anos. A tradição dita a enchente da cidade antiga com luzes de Natal e montras cintilantes. Cerca de 100 pinheiros decorados indicam o caminho a seguir, até à magnificente árvore de Natal, ornamentada pelo reconhecido decorador Johann Wanner, na mais bonita praça de Basileia, Münsterplatz, em frente à histórica catedral. É uma das árvores de Natal mais bonitas da Europa. Tradicional, autêntico e dotado de um ambiente único, este mercado é imperdível! Não deixe de provar o vinho quente aromatizado com especiarias, chäsbängel (uma baguete recheada com fondue), basler läckerli genuíno (a bolacha de Natal mais adorada) ou a deliciosa raclette suíça. Aproveite ainda para comprar presentes de Natal artesanais nos chalés rústicos do mercado.

2. Genebra

Um verdadeiro paraíso de inverno. Nesta altura do ano, o Jardin Anglais transforma-se na cidade mágica do Natal com o Noël au Jardin, o mais majestoso mercado de Natal de Genebra. O parque enche-se de luzes e de um brilho singular, que lhe aumentam ainda mais a beleza. Nas muitas barracas que compõem este mercado encontra presentes únicos. Aproveite o tempo na pista de gelo, junte-se à cantoria de Natal e, claro, experimente o Chalet of Fondue, o paraíso do queijo suíço.

3. Lausanne

A cidade prepara-se para um mês de festa com o Bô Noël, o mercado de Natal que une a experiência de mercado às artes e entretenimento e que se estende até ao Ano Novo, terminando com uma grande festa. Este mercado está dividido em diferentes lugares temáticos, o que permite conhecer a cidade histórica com vista para o lago através de uma experiência única e emocionante. Na Place St-François, reúnem-se os visitantes em volta do grande mercado coberto de gastronomia típica, um lugar que ganha ainda mais vida com os concertos noturnos. Na Place Pépinet, deixe-se encantar pelas obras dos artesãos locais. Para os amantes de bom vinho, o lugar de destino é o Bô Caveau, o local de descoberta dos viticultores da região. Há ainda uma aldeia infantil que recebe os visitantes mais jovens, prometendo muita brincadeira e histórias de encantar.

4. Montreux

Sem dúvida, Montreux conta com alguns dos lugares mais mágicos, que prometem ficar na memória. Isto porque Montreux é muito mais do que apenas o mercado de Natal. Em Rochers-de-Naye, pode visitar o próprio Pai Natal. No Castelo de Chillon, um dos mais visitados do país, é garantido que fica encantado com a magia medieval. Temos ainda de mencionar o cenário de tirar o fôlego em redor das margens do lago de Genebra, cercado pelos Alpes, onde se encontra o mercado. Este é um lugar de memórias. Não nos podemos esquecer: aqui o Pai Natal sobrevoa o mercado com o seu trenó todos os dias. É o destino perfeito!

5. Zurique

A cidade conta com muitos mercados mágicos. O mais emblemático será, com certeza, o mercado de Natal na romântica e pitoresca cidade velha de Niederdorf. Já em Werdmühleplatz pode ouvir uma árvore de Natal cantar (é ouvir para crer!) no mercado urbano, no qual pode encontrar os presentes mais exclusivos. Perto da Casa da Ópera é convidado a mostrar os dotes na patinagem ou – para os menos aventureiros – a dar umas voltas no carrossel. Também a principal estação ferroviária de Zurique se ilumina para receber o maior mercado interno de Natal da Europa, onde o cheiro a vinho quente e canela encaminha a atenção até à árvore de Natal de 15 metros decorada com milhares de cristais Swarovski em Christkindlmarkt. Zurique tem uma vibração mágica diferente na altura do Natal.