Cabeleireiro de Bella Hadid revelou o passo a passo para conseguir o loiro da modelo

Se houve um momento de beleza que parou o feed nas últimas semanas, foi a estreia de Bella Hadid no Festival de Cannes 2025. Não estamos só a falar do vestido vintage Dior, mas sim dos fios loiros da modelo. E não um loiro qualquer. Um mel quente, com profundidade, dimensão e aquele ar effortless chic que nos faz pensar: “Como é que ela está sempre perfeita?”

Bella Hadid na pop-up da Orebella em Londres. Foto: Getty Images

Este novo look, batizado pelo próprio colorista Jacob Schwartz como “supermodel blond”, está a dominar as conversas nas redes. E a melhor parte? A fórmula para conseguir esta transformação já foi partilhada - diretamente pelo artista responsável, via Instagram.

O loiro quente, com ar mais natural, já vinha a dar sinais de comeback nos últimos meses - com o old hollywood blonde. A febre dos tons acobreados e dos ruivos abriu espaço para loiros mais suaves, ricos em dimensão e movimento. O loiro manteiga, o mel francês e os tons de baunilha caramelizada estão por todo o lado e Bella acaba de validar oficialmente a tendência.

A fórmula do “supermodel blond” de Bella Hadid (para levar ao cabeleireiro):

1. Descoloração geral com pó branco Schwarzkopf Vario Super Blonde Plus e 20 volumes.

2. Aplicação de lowlights (tons mais escuros para profundidade):

• No topo da cabeça: 7-55 + 7-0 com 6 volumes

• Nas pontas: 8-0 + 9-55 com 6 volumes

3. Tratamento com Olaplex #1 para fortalecer durante o processo químico.

4. Secar o cabelo completamente.

5. Nova aplicação de lowlights com a mesma fórmula, para dar mais profundidade e dimensão.

6. Madeixas localizadas com pó descolorante + 20 volumes para criar brilho e contraste.

7. Mistura das raízes para um acabamento natural e sem linhas marcadas:

• Últimos 5 minutos: 8-0 + 9-55 com 6 volumes

• Raízes: 7-0 (30g) + 6-0 (15g) + 7-55 (15g), tudo com 6 volumes, durante 20 minutos

• Zona intermédia (secção 2): 9-55 + 9-0 com 6 volumes nos últimos 5 minutos

8. Sem aplicação de cor em todo o cabelo no fim - o truque está na nuance construída em camadas.

9. Finalização com champô e condicionador Olaplex nº 4 e nº 5 para manter a hidratação e brilho.