Quer ser a próxima Anna Wintour? Este curso é para si

Cartaz do curso de Jornalismo de Moda

Se sempre quis escrever sobre moda, esta notícia é para si. A Pulp Fashion está de volta nesta primavera , com o, este ano via digital por causa da pandemia . Será lecionado pela jornalista e diretora da Máxima, como acontece há vários anos. A nova edição começa em

O programa cruza conhecimentos de jornalismo e de moda e é indicado para quem pretende saber mais sobre ambos. E atenção, não é preciso ter um percurso nestas áreas para concorrer.



programa alia um conhecimento teórico profundo a uma componente muito prática, entre a estruturação de textos e outros conteúdos jornalísticos (como notícias ou reportagens nas plataformas print, online e redes sociais), a elaboração de entrevistas, a relação dos títulos de moda com as agências de comunicação e marcas, entre outros.



Também não faltarão convidados de peso, tal comoaconteceu em edições anteriores que juntaram nomes como a designer Alexandra Moura, o diretor de comunicação da Inditex, Pedro Vidigal, e Susana Chaves, ex-editora de Beleza da Vogue Portugal e responsável pelo site de beleza Miranda, entre outros.



Os novos talentos do styling português Leia também Pulp Fashion, criada por Susana Marques Pinto e Xana Guerra, é especializada em Styling e Consultoria de Imagem e conta com várias formações neste âmbito. A escola prepara futuros profissionais para ingressarem no mercado de trabalho desde 2010, através dos seus cursos e workshops.

A formação vai decorrer em regime pós-laboral, às terças e quintas, num total de 54 horas, via plataforma Zoom. No final do curso, existe a possibilidade de estágio numa das principais publicações de moda e lifestyle.



A inscrição pode ser feita através do e-mail: geral@pulpfashion.pt