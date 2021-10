Uma celebração da liberdade das mulheres no segundo dia da ModaLisboa

Ao segundo dia de ModaLisboa, Carolina Machado estreou a passerelle com uma coleção que foi um elogio à elegância dos clássicos.

Tal como o ambiente do desfile, também as peças apresentadas pela designer mostraram-se minimalistas e sóbrias, em tecidos frescos e fluídos, como o linho e o algodão, que foram reaproveitados de coleções passadas.

Desfile de Carolina Machado, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Carolina Machado, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Com linhas simples mas bem definidas, Carolina Machado criou um "uniforme de verão" – uma espécie de guarda-roupa cápsula - numa fusão de elegantes silhuetas femininas contrapostas pela alfaiataria masculina, com franzidos e canelados.

Desfile de Carolina Machado, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Na paleta de cores, encontramos os intemporais preto e branco, em peças lisas ou com padrões geométricos, e ainda looks em fúchsia e laranja.

Desfile de Carolina Machado, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Carolina Machado, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Igualmente preocupada com a sustentabilidade, Béhen voltou a recuperar do "baú da avó" o famoso Bordado da Madeira para uma nova coleção – Liberdade é Nome de Mulher - inspirada em relatos de quem viveu a ditadura de Salazar, época em que a presença feminina e artística não eram valorizadas. Assim, o desfile percorre quinze coordenados, cada um inspirado numa personalidade, como Simone de Oliveira, Felipe La Féria e Helena Vieira.

Desfile de Béhen, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Béhen, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Para além dos bordados, destacam-se os grandes chapéus adornados com flores, as calças à boca-de-sino, as clássica camisas com pregas nas mangas, evidenciando os ombros, e os conjuntos de fato, em tecidos como ganga azul escura e tons pastel de rosa, lilás, verde e creme.

Desfile de Béhen, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Béhen, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Béhen, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Depois de uma coleção contemporânea e de outra mais "tradicional", Luís Buchinho leva-nos para um novo caminho, mais futurista e fora da caixa.

Desfile de Luís Buchinho, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Luís Buchinho, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

O designer optou por peças sensuais e reveladoras, que enaltecem a silhueta feminina. Cores intensas como o verde e o amarelo juntaram-se ao grupo dos neutros para um efeito elegante e gráfico.

Desfile de Luís Buchinho, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Desfile de Luís Buchinho, ModaLisboa 2021. Foto: ModaLisboa

Porém, o verdadeiro destaque desta coleção está nas texturas visuais inusitadas, que Luís Buchinho criou através de plissados, enrugados e cortes laser, pormenores que elevaram os looks a um outro nível.