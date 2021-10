Sangue Novo. O futuro da moda nacional pode passar por estes designers

Foto: ModaLisboa 1 de 30 Veehana / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 2 de 30 Veehana / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 3 de 30 Veehana / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 4 de 30 Amor de La Calle / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 5 de 30 Amor de La Calle / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 6 de 30 Amor de La Calle / primavera/verao 2022 Foto: ModaLisboa 7 de 30 Maria Clara / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 8 de 30 Maria Clara / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 9 de 30 Maria Clara / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 10 de 30 Reimão / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 11 de 30 Reimão / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 12 de 30 Reimão / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 13 de 30 Anvi / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 14 de 30 Anvi / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 15 de 30 Anvi / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 16 de 30 Carolina Costa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 17 de 30 Carolina Costa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 18 de 30 Carolina Costa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 19 de 30 Sousa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 20 de 30 Sousa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 21 de 30 Sousa / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 22 de 30 Ivan Hunga Garcia / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 23 de 30 Ivan Hunga Garcia / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 24 de 30 Ivan Hunga Garcia / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 25 de 30 Maria Curado / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 26 de 30 Maria Curado / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 27 de 30 Maria Curado / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 28 de 30 Filipe Cerejo / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 29 de 30 Filipe Cerejo / primavera/verão 2022 Foto: ModaLisboa 30 de 30 Filipe Cerejo / primavera/verão 2022

O primeiro dia daarranca na Estufa Fria, em Lisboa, num ambiente descontraído, entre o suspense e a ansiedade de regressarmos aos desfiles físicos. No desfile dedicado aos novos talentos, a que a ModaLisboa chama de "Sangue Novo", conhecemos as propostas deParao desenvolvimento das suas coleções, osdez jovens criativos tiveram o apoio detrês grandes nomes da indústria têxtil —Tintex Textiles, Calvelex/Fabrics4Fashion eRiopele, numa parceria estabelecida coma ModaLisboa — e, desde 30 de julho, têmrecebido mentoria do painel de jurados, composto por Miguel Flor, Constança Entrudo e Nelly Gonçalves.Neste primeiro dia, foram eleitos cinco finalistas, tendo sido escolhidos os nomes Ivan Hunga Garcia, Veehana, Filipe Cerejo, Maria Clara e Maria Curado. Carolina Costa foi a vencedora do prémio ModaLisboa x Moche, escolha do público.Cada Designer selecionado pelo júrireceberá um apoio de mil euros paraconfecionar uma nova coleção, que teráentre sete e nove coordenados, e que seráapresentada em março de 2022. Só entãose conhecerão os grandes vencedoresdesta edição de Sangue Novo.