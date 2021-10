Exótica e vibrante. Luís Onofre celebra a Natureza na nova coleção

Luís Onofre foi um dos desfiles mais aguardados do dia, e como era de esperar, não se avistavam lugares vazios. Para a 49ª edição do Portugal Fashion, o criador português desenhou uma coleção inspirada na Natureza, a que deu o nome de Kaleidoscope, porque tal como acontece com um caleidoscópio, também nós não conseguiremos deixar de contemplar as novas criações do designer.

Coleção 'Kaleidoscope', de Luís Onofre, no Portugal Fashion 2021 Foto: PORTUGAL FASHION / UGO CAMERA

Assim, animais como a coruja, o pavão e o papagaio tornam-se protagonistas de um desfile onde predominam as sandálias nas suas variadas formas.

Coleção 'Kaleidoscope', de Luís Onofre, no Portugal Fashion 2021 Foto: PORTUGAL FASHION / UGO CAMERA

Coleção 'Kaleidoscope', de Luís Onofre, no Portugal Fashion 2021 Foto: PORTUGAL FASHION / UGO CAMERA

Tal como na floresta, o castanho serve de base para deixar as restantes cores brilharem, como o rosa, o laranja, o azul, o amarelo, o fúchsia, o turquesa e ainda o dourado, que surge como um apontamento no saltos e nas pulseiras de correntes que adornaram os tornozelos das modelos.

Coleção 'Kaleidoscope', de Luís Onofre, no Portugal Fashion 2021 Foto: PORTUGAL FASHION / UGO CAMERA

Quanto aos materiais utilizados, Luís Onofre optou por peles com efeito croco, camurças e cetim. Destacamos igualmente pormenores como as pulseiras em vinil translúcido, os ornamentos de missangas e tricot e ainda os bordados personalizados, que acrescentam um tom boémio e de requinte à exoticidade de Kaleidoscope.