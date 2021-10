ModaLisboa de volta com edição focada na sustentabilidade

Até domingo, a Moda Lisboa And Now What? irá ocupar o Capitólio, no parque Meyer, Lisboa, com 34 designers nacionais e 21 desfiles, que acontecem presencialmente ou em formato digital. E embora os desfiles ao vivo sejam apenas por convite, a transmissão online estará disponível para todos os interessados.



A semana de Moda deste ano foi planeada com um único objetivo: despir o evento de tudo o que seja superficial, para melhor comunicar o design, a arte e a cultura dos dias de hoje. Entre os designers convocados estão nomes como Ricardo Preto, Nuno Baltazar, Kolovrat, Luís Buchinho e Gonçalo Peixoto.

Para começar, há ‘Sangue Novo’ na quinta-feira (18h) , uma plataforma de apresentações dos trabalhos de criadores em início de carreira ou finalistas de cursos de moda.

Programa da Moda Lisboa And Now What? Foto: Moda Lisboa

O programa de conversas e workshops será maioritariamente presencial. Na sexta-feira, às 17h30, o painel é constituído por Goyeneche, fundador da marca Ecoalf, Mónica Ferro, directora da Representação do Fundo de População das Nações Unidas em Genebra, e Orsola de Castro, co-fundadora da Fashion Revolution, numa conversa sobre ativismo, política social e ambiental.

Já no domingo, acontece o workshop Is there design without sustainability?, da designer Ana Duarte e Giusy Bettoni, fundadora da Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy (C.L.A.S.S.), numa iniciativa focada na inovação, responsabilidade e comunicação relativamente aos valores do consumidor contemporâneo.

Mais tarde, às 16h30, haverá ainda um workshop presencial com a designer Constança Entrudo e Trimalhas, onde a arte será abordada como elemento principal e ponto de partida para a criação da obra de Constança Entrudo, a par da matéria-prima da Trimalhas – a malha.

Pode aceder a todos os conteúdos da semana de Moda de Lisboa aqui.