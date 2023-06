Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023. Os vencedores e os troféus

Vera Jones, Marketing, PR and CRM Manager LVMH, para receber o prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, olhos): Orchidée Impériale Creme De Contorno De Olhos Com Concentrado Molecular, Guerlain.

5 de 17 Vera Jones, Marketing, PR and CRM Manager LVMH, para receber o prémio Rosto Perfeito – produtos para o rosto (cuidados diários, olhos): Orchidée Impériale Creme De Contorno De Olhos Com Concentrado Molecular, Guerlain.

Beatriz Mesquita Head of Influencer Marketing da IF COMUNICAÇÃO, recebe o prémio De Corpo e Alma – produtos para o corpo (Diários): Paula’s Ibiza Eclectic Body Scrub, Loewe

6 de 17 Beatriz Mesquita Head of Influencer Marketing da IF COMUNICAÇÃO, recebe o prémio De Corpo e Alma – produtos para o corpo (Diários): Paula’s Ibiza Eclectic Body Scrub, Loewe

Foto: Pedro Ferreira