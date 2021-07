Joias para todos os dias

Minimalista e arquitetural, a nova linha Pandora Signature é pensada para se adaptar a todos os looks deste verão, da praia às festas, com a versatilidade a que a marca já nos habituou. Diferentes tons e materiais, sobreposições dinâmicas e elementos geométricos adornados por zircónias acrescentam ainda mais vida às peças intemporais da coleção Signature, composta por bangles, anéis e colares.

Uma das estrelas da coleção são as argolas Pandora U-Shaped (em prata 925 e zircónias, €59), com uma textura em prata polida de um lado e zircónias do outro, para usar de forma simétrica, desencontradas ou combinadas com outros brincos desta linha. Entre curvas lineares e ângulos definidos, as novas bangles abertas Pandora I-D (em prata 925, €79, com revestimento de ouro rosa 14k, €149, e com revestimento de ouro 14k, €169) são a peça chave da coleção Signature.



colar Pandora Double Circle (em prata 925 e zircónias, €79) unem-se de forma perpendicular e movem-se elegantemente para enaltecer o pescoço.



Por fim, os anéis compõem o look, e o ideal é combinar as três versões: Crossover Triple Pavé Band (em prata 925 e zircónias, €89), Overlapping Sparkling em liga (com revestimento de ouro rosa 14k e zircónias, €79) e Overlapping Sparkling (em prata 925 e zircónias, €69).