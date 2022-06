Glow In The Dark Lightbulb. Pandora lança nova conta solidária

São várias as contas Pandora que fazem já parte da iniciativa Charms for Change, cujo objetivo passa por ajudar jovens vulneráveis a obterem as ferramentas necessárias para um futuro risonho. Agora, a marca junta uma nova aquisição à "família": a conta pendente Glow-In-The-Dark-Lightbulb, desenhada para simbolizar um futuro mais luminoso e incentivar cada jovem a explorar e deixar brilhar todo o seu potencial.

Conta Pendente Glow-In-The-Dark-Lightbulb, €59 Foto: Pandora

O acessório elegante é feito de prata 925, vidro, esmalte e zircónias. Junto à lâmpada azul-clara, que brilha no escuro, tem ainda um disco com a citação Find your light (encontra a tua luz) inscrita, bem como um pequeno coração de esmalte azul. Por cada conta vendida, a Pandora irá doar €15 do seu valor à campanha Charms for Change da UNICEF, dando a oportunidade a jovens e crianças carenciadas de aprenderem e terem um futuro estável. À venda online e nas lojas.