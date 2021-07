Raquel Poço, a joalheira portuguesa com uma história improvável

Wabi Sabi e a 3 Marias. Nas suas peças evidencia-se uma fusão entre tradição e contemporaneidade, onde há um regresso aos tons do ouro e da prata de antigamente, com formas irregulares e autênticas, elegantemente disformes. São pulseiras, brincos, colares e anéis em prata 925 ou em prata 925 com banho de ouro de 24 quilates. Joias para usar, guardar, e que permanecem no tempo, para passar de mães para filhas, de avós para netas.







Vídeo: Mariana Margarido.



Leia também Tiaras, as joias da realeza mais cobiçadas Raquel Poço Jewellery , a. Nas suas peças evidencia-se uma fusão entre tradição e contemporaneidade, onde há um regresso aos tons do ouro e da prata de antigamente, com formas irregulares e autênticas, elegantemente disformes. São. Joias para usar, guardar, e que permanecem no tempo, para passar de mães para filhas, de avós para netas.Veja o vídeo e conheça o atelier.Vídeo: Mariana Margarido.

Entramos no atelier de, em Lisboa, um espaço que partilha com a marca BYOU , e os olhos da joalheira iluminam-se com simpatia e o entusiasmo de quem gosta de falar do seu trabalho. Senta-se para nos contar a sua história improvável, já que é formada em Fisioterapia, mas apaixonou-se sem querer pelo mundo da joalharia depois de fazer um curso na área - um acaso que aconteceu na sequência de uma lesão no trabalho. Raquel criou as primeiras peças em casa e não tardou até as amigas e familiares quererem comprar os seus designs. A marca foi lançada oficialmente em 2020, e a loja abriu em julho deste ano.No atelier, estão as duas primeiras coleções