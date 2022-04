Pandora eterniza os laços familiares com coleção para o dia da Mãe

A Pandora celebra esta data especial - esta ano assinalada a 1 de maio - com uma coleção destinada a eternizar o mais puro dos sentimentos a partir de joias simbólicas. Para homenagear todas as mães e o brilho que trazem às nossas vidas a linha "Family Always" conta com novidades imperdíveis especialmente desenhadas para este figura maternal. Um presente perfeito que celebra a maternidade e que visa agradecer a todas as figuras maternas o amor que dedicam às suas famílias.

Conjunto contas com pulseira- Dia da Mãe Foto: D.R

Assim, esta coleção foi pensada com detalhes únicos, destacando-se os brincos e os colares entrelaçados (que eternizam os inquebráveis laços familiares). Contam com três círculos de diferentes tamanhos e texturas em prata 925 iluminada por delicadas zircónicas. Distintos e únicos à sua maneira, simbolizam o amor eterno.

Brincos e colar Pandora Family Always em prata 925 e zircónias Foto: D.R

A coleção contempla uma parceria com a UNICEF através do projeto Pandora Charms for Change, trata-se de uma conta que brilha durante todo o dia e toda a noite, como símbolo de que todas as crianças devem poder deixar o seu potencial brilhar. Por cada conta vendida, 15 euros do seu valor serão doados a programas UNICEF por todo o mundo.

Conta Pendente Pandora Mom Infinity Pavé em prata 925 e zircónias Foto: D.R

Para tornar este dia ainda mais especial, a marca lançou uma promoção excecional, a oferta de uma pulseira de prata em compras de valor igual ou superior a 199 euros. A coleção pode ser consultada na integra, aqui.