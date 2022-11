Blooming Flower. Pandora lança conta solidária em defesa dos direitos da crianças

Coco Chanel tinha razão quando, certa vez, disse "Acessórios, que ciência! Beleza, que arma! Modéstia, que elegância!". Sabemos que as joias têm a capacidade de elevar qualquer look, transformando-o em algo marcante. Um conjunto antes básico pode tornar-se chique e minimalista, tudo graças aos acessórios escolhidos. Acontece que a nova peça da Pandora tem esse poder e muito mais.

Blooming Flower é o resultado da união da joalheria dinamarquesa com a UNICEF, que celebra a 20 de novembro o Dia Universal dos Direitos das Crianças. Completando a coleção Charms For Change, a conta em prata 925 tem dois pendentes delicados e amorosos - uma flor cujo centro é iluminado por um cristal azul em forma de estrela e uma medalha com a frase Learn, Grow, Love (aprende, cresce, ama, em português) gravada.

Conta Bloming Flower em prata 925, esmalte e cristal man-made, €59, pulseira Pandora em prata 925, €59

Simboliza a esperança e a tenacidade dos vários jovens que vivem em ambientes desfavoráveis, como infelizmente acontece nos países mais pobres do mundo. Porque com carinho e oportunidades, cada criança tem a capacidade - e o direito - de prosperar, de alcançar os seus sonhos.

Até 2 de janeiro de 2023, a Pandora irá doar €15 do valor de cada Blooming Flower à campanha Charms for Change da UNICEF, dando a oportunidade a jovens e crianças carenciadas de aprenderem e terem um futuro estável.