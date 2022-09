Modelos tropeçam de forma intencional na semana de Moda. A nova tendência nas passerelles?

Longe vão os tempos em que uma queda em plena passerelle era vista com algo negativo, como se de um trabalho mal executado se tratasse. Até porque os acidentes acontecem e as modelos não são exceção. Perante um tropeço, o importante é saber levantar-se e começar de novo, tal como aconteceu com Kristen McMenamy, de 57 anos, que caiu ao desfilar para a coleção outono/inverno 2022/23 de Jean Paul Gaultier, em Paris. Mas McMenamy não se encontra sozinha na lista. Não nos esqueçamos de Naomi Campbell em 1993, para Vivienne Westwood, ou de Ming Xi em 2017, para a Victoria's Secret.





Contudo, a tendência que agora chega de Milão parece estar na ponta oposta do espectro: em vez de tentarem não cair, há modelos que estão deliberadamente a tropeçar, aterrando no chão. Foi o que se testemunhou no desfile de AVAVAV, uma marca sustentável liderada pela diretora criativa Beate Karlsson, conhecida pelas suas peças excêntricas e coloridas.

Apresentada na semana da Moda de Milão, a nova coleção de primavera da marca tinha como premissa a Moda enquanto estatuto de alguém. "Tal como muitas pessoas, desejei ter mais dinheiro durante o ano passado, para onde quer que olhe o tema faz parte do debate", comentou a designer no Instagram. "Como resultado, quero parecer rica, sentir-me rica e quero levá-lo a um nível escandaloso. Por mais tolo que pareça, tenho apreciado a minha riqueza falsa neste clima difícil. Queria fazer uma paródia de um desfile de Moda para acompanhar o tema patético desta colecção, e da extrema superficialidade da Moda, numa altura em que há tantas riquezas falsas que correm o risco de desabar".