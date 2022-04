O segredo de estilo que todas as mulheres deveriam saber

As tendências de Moda também se baseiam na forma como as vestimos, acrescentando elegância às peças de roupa e assessórios que já temos no guarda-roupa. Foi a pensar nisso que a stylist e Youtuber britânica Lydia Tomlinson, que tem mais de 340 mil subscritores no seu canal, partilhou recentemente no seu Instagram um método infalível para aprender a conjugar proporções e cores de forma eficaz.

Imagine a sua roupa como uma sandes, com um recheio entre duas fatias de pão. "O método baseia-se em ter a mesma composição de uma sandes, peças semelhante em cima e em baixo e algo diferente no meio", afirma a stylist.

Segundo o truque, um casaco, camisola ou sobretudo representam o pão de cima, enquanto as calças ou saias simbolizam o recheio e finalmente os sapatos denotam a fatia de pão que fica por baixo. O segmento central do look deverá ser diferente para criar coerência e harmonia. A perita em Moda ressalta igualmente a importância das proporções para dar mais contraste ao aspeto final: poderá optar por algo "largo em cima e em baixo, como um casaco XXL e botas de sola grossa no tornozelo, emparelhadas com calças justas no meio", o que cria imediatamente um divergência visual mais apelativa.