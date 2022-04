Kelly Bailey para a Cantê: coleções para deusas do mar

A Cantê chamou à nova coleção "Aloha", uma palavra havaina que, para além significar saudação e despedida, simboliza "amor, carinho, paz, compaixão e misericórdia". Representa a essência das relações e a união em que todas as pessoas são importantes.

Uma linha composta por swimwear, roupa e acessórios que refletem o estilo de vida havaiano, com uma palete de cores predominantemente assente no verde, laranja, cor-de-rosa, amarelo, azul e lilás. A marca levou como inspiração a forma leve de estar e levar a vida do povo havaiano e a sua paixão pelo surf e conexão com o oceano e a natureza.

Cantê- Kelly Bailey Foto: Renata Tognoli

A coleção conta com modelos mais desportivos que simbolizam a cultura do surf juntamente com as tendências atuais. "Este ano aumentámos a linha a roupa e acessórios para responder às necessidades das nossas clientes, vamos ter pela primeira vez um chapéu-de-sol, toalhas de praia e buckets hats", afirma Mariana Delgado co-fundadora da Cantê. "O estilo de vida e a generosidade desta cultura são muito semelhantes aos que temos na Cantê e é isso que queremos passar a toda a gente", afirma Rita Soares, a outra co-fundadora.



Juliana Bezerra. Todas as peças são em prata ou banhadas em ouro e foram escolhidas a mão com base em várias pesquisas da cultura havaina."Fiz um levantamento dos símbolos e formas que faz parte do universo estético e da cultura Havaiana, as maiores referências são o abacaxi e o hibisco", acrescenta Juliana Bezerra.

Cantê- Ana Leon Foto: Renata Tognoli

A primeira fase da coleção já se encontra disponível na loja do chiado e na loja online. A partir do dia 8 de abril também estará disponível no atelier. A marca confirma que até ao verão promete muitas surpresas.