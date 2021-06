Quatro tendências que vai querer usar este verão

Estamos no início do solstício de verão, o que significa que estão de volta as férias e as tardes infinitas na praia e na piscina. É o regresso do bar, do gelado de sobremesa, da música de verão, dos dias que nunca mais acabam, do tão agradável cheiro a mar e das gargalhadas partilhadas. Na hora de nos aprontarmos para desfrutar em pleno deste verão, começamos então da melhor forma: a recuperar a alegria da preparação que arranca agora, como não podia deixar de ser, com a busca incansável pelos melhores biquínis e fatos de banho (e ainda vestidos!) perfeitos para usar e abusar na época mais quente do ano.

Coleção de verão

As estrelas do verão são os biquínis. Mas há mais... Fatos de banho e vestidos são musts que também não passam à margem da estação dos dias mais longos. Diferentes modelos, tecidos, estampados e tamanhos... Na coleção deste verão da Women’secret é certo que encontra tudo o que precisa para retomar o prazer do sol!



90s shiny

Emblemáticos nos anos 90, os acabamentos brilhantes reinaram tanto nas roupas como nos acessórios. Não é de estranhar que o retorno desta vibe – que nos faz relembrar um certo glamour implacável de Kate Moss, Angelina Jolie ou Jennifer Aniston... – nos devolva também a tendência para aquela a que chamamos "a roupa de banho". Perfeitos para o layering do final da tarde até às noites longas, estes biquínis são versáteis o suficiente para usar dentro e fora de água.

The joy of summer

When the working day is done… Oh girls, they wanna have fun. E por fun entendamos, portanto, padrões coloridos, flores, tie-dye... Tudo a que uma boa dose de romance e audácia diz respeito. Cada uma destas criações é uma ode inquestionável ao romantismo – e à jovialidade, diga-se de passagem.

Next level minimalism

Fica a prova de que o minimalismo não tem de ser boring, muito menos nesta época do ano, que nos levanta o ânimo e nos liberta (nem que seja um pouco) da "rigidez" do dia a dia. Com silhuetas mais definidas, cortes clássicos e monocromáticos, esta seleção é perfeita para quem se compromete com um bom básico, mas sem nunca perder o "the cool girl effect" da estética minimal.

Attention-grabbing

Sem grande margem para dúvidas, estas escolhas são o statement necessário para desviar olhares na praia ou by the pool. Com padrões completamente over the top, não há quem fique indiferente, com grandes probabilidades de ouvir alguém soltar na passagem um "gostava tanto de saber de onde é..." Desta vez, não será necessário ganhar coragem para perguntar. Já se sabe de antemão.

Para todas as mulheres

Diversidade é, inquestionavelmente, a palavra-chave desta coleção. Há opções para todos os gostos e corpos, o que não deixa de fora a abrangência de tamanhos – os tops com copas estão disponíveis até à copa 100D e as cuecas têm tamanhos que vão do XS ao XL.

Em relação aos cortes, nas partes de cima encontra nesta coleção da Women’secret modelos triangulares, assimétricos, de decote halter, balconette, bandeau e push-up. A grande novidade para este verão é o top multiposições. Já nas partes de baixo, os modelos variam entre as cuecas clássicas e a tanga, com passagem pelas culottes, brasileiras e, claro, de cintura subida.

Vestidos perfeitos para as tardes de verão

Com estampados de motivos tropicais e exóticos, paisley, animal prints, miniflores em diferentes combinações de cores e em color block, os vestidos da Women’secret para este verão são altamente irresistíveis. Fica o nosso aviso prévio!