4 truques para encontrar os jeans perfeitos para cada tipo de corpo

Um bom par de calças de ganga é um must-have do guarda-roupa de todas as mulheres, independentemente de tendências e estações. No entanto, com tantos modelos disponíveis, encontrar os jeans que melhor se adaptam à silhueta de cada pessoa pode ser uma tarefa complicada.

Melanie Darmon a usar calças de ganga à boca-de-sino e com dois tons, em Paris Foto: Getty Images

Antes de mais, há que conhecer o tipo de corpo, que pode ser em forma de pera, ampulheta, retângulo ou triângulo invertido. Este primeiro passo é essencial, pois irá ajudar não apenas na procura de calças, mas também de outras peças de roupa. Quem tem a anca mais larga que os ombros pode apostar no corte à boca de sino, que harmonizam o quadril, enquanto as silhuetas em triângulo invertido, onde o foco está nos ombros, devem optar por mom jeans, um modelo mais largo nas pernas. As boyfriends jeans ficam bem em quem não tem curvas salientes, sendo que as calças skinny irão realçar o melhor de um corpo em forma de maçã.

Alicia Aylies vestindo um par de skinny jeans brancas em Paris Foto: Getty Images

A qualidade e a cor do tecido são outros pontos a ter em conta. Por norma, gangas mais espessas são melhores do que os materiais elásticos, pois são mais resistentes e duráveis. A cor das calças também dependerá do tipo de silhueta: tonalidades escuras assentam bem em ancas largas, enquanto tonalidades mais claras têm o efeito contrário, trazendo à luz zonas como a barriga e as já referidas ancas.

Irina Lakicevic a usar mom jeans em Paris Foto: Getty Images

O poder dos bolsos traseiros nunca deve ser descurado, pois além de serem funcionais, criam truques óticos. Bolsos grandes darão a aparência de um rabo pequeno, enquanto os de menor dimensão terão o efeito contrário. Além disso, se forem cosidos próximos um do outro, terão um efeito push up, mas se forem colocados mais abaixo do que o normal, darão a sensação contrária.