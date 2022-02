Estes são os jeans mais perfeitos e que duram uma vida toda

Há peças que, indiscutivelmente, devem estar presentes em qualquer armário. E a partir do momento em que entram no guarda-roupa, dificilmente saem. Porquê? Porque funcionam com tudo, são todo-o-terreno, e também porque superam tendências, são eternas. Chamem-lhes básicos, mas a verdade é que são indispensáveis – porque a sustentabilidade também é um pouco isto, peças clássicas que nunca passam de moda e que são usadas vezes e vezes sem conta. E estes são os jeans que lhe vão mudar a vida: os Levi’s® 501®. De clara influência nos anos 90, são um amor para a vida toda.

Novos Levi’s® 501® 90’s

São uma homenagem à grande década da moda, os anos 90, fortemente marcada pelos 501® largos, com um ar mais slouchy e cool. Os grandes ícones da moda e da cultura, que usavam os 501® com atitude e a transbordar estilo, foram a grande inspiração da Levi’s®. Mais do que um corte e um tipo de denim, estes são os jeans perfeitos porque nos fazem sentir bem dentro deles, porque nos fazem querer usá-los sem parar, porque nos trazem uma espécie de conforto associado à memória.

Must-have da próxima estação

Em comparação com os 501® Original, os novos 501® 90’s têm uma ligeira cintura mais baixa do que a habitual high-rise, o que faz com que este par se torne especialmente flattering, e apresente um corte ainda mais fiel ao straight leg, com caixa de perna mais espaçosa, mais loose, o que permite usar o tamanho habitual, um tamanho acima ou até mesmo um tamanho abaixo...

À conversa com... Inês Silva

Criadora de conteúdos e referência de estilo para as novas gerações, Inês Silva (@irisloveunicorns) conta-nos como gosta de usar os Levi’s® 501®, os segredos para encontrar os jeans perfeitos e que wash está desejosa de ter no armário.



Recordas a primeira memória de uns 501® na tua vida? Lembro-me de ser início de anos 2000 e de invejar os miúdos mais velhos da escola que andavam já com as 501®. Eram uma peça-chave da trend y2k e estavam por todo o lado.

E qual foi o primeiro par que compraste e o que é que sentiste nas primeiras vezes que os usaste? Foi exatamente nessa altura, após chatear os meus pais durante meses (ahah). Finalmente tive as minhas primeiras 501® numa lavagem bem clara, compradas na parte de homem, lembro-me perfeitamente. Senti que fazia parte dos cool kids.

Sabemos que costumas procurar e comprar 501® em lojas de segunda mão. Tens algum segredo para que esta busca seja um sucesso? Nunca consigo resistir a um bom par de 501® numa loja vintage, ali à minha espera (ahah). O segredo diria que é estar muito atenta, visitar essas lojas regularmente e principalmente experimentar. Há tamanhos que podem surpreender.

Com quase 150 anos de existência, quais são os aspetos que acreditas que fazem dos 501® uma peça tão intemporal? O design minimalista, sem dúvida, que não procura seguir trends mas que, na verdade, está presente em todas, pois é superversátil. O facto de não ter género, de se adaptar a qualquer tipo de corpo e as lavagens também são chave, sempre clássicas.



Segues o teu tamanho habitual ou procuras um tamanho acima para um fit mais relaxado? Como disse, o tamanho surpreende! Podemos ter looks diferentes consoante o tamanho escolhido. Gosto de usar o meu tamanho habitual para um look mais clássico, mas também adoro as 501® num ou dois tamanhos acima, para uma versão mais baggy e masculina.

Qual é a “fórmula” que nunca falha com os 501®? Na verdade, as 501® ficam bem com tudo. Não há margem para erro (ahah). Acho que o essencial é divertirmo-nos com a moda e experimentar conjugações improváveis até. Mas diria que as 501® são o par perfeito de um bom biker jacket.



O que representam os 501® no teu armário e no teu estilo? Representam facilidade e conforto, aquela peça que sei que me fica bem, que me faz sentir bem, e que é insubstituível.

Com os novos 501® 90’s já aí, que acabamentos estás desejosa para ter no armário? As Sketch Artist sem dúvida! Apaixonei-me assim que as vi. Têm uma vibe muito grunge, mesmo à 90’s.

E como te imaginas a usá-los? Nessa vibe bem grunge, com sapatos ou botas pretas de sola bem agressiva e camisola de malha gigante.

Quando é que pensas sempre que “uns 501® são perfeitos para isto”?

Em muitas ocasiões na verdade! Mas especialmente para uma saída à noite ou um jantar. São uma peça essencial para combinar com tops e acessórios mais elegantes ou brilhantes e tornar o outfit mais citadino.



Inês Silva, @irisloveunicorns

Três palavras para descrever o teu estilo Espontâneo, alternativo e irreverente

Peça preferida no armário Muito provavelmente as 501® e sapatos no geral, são o meu vício

Lugar do mundo perfeito para fazer compras Tóquio

Confortáveis, cool, descontraídos

Os 501® são um clássico, que se ajustam à maioria dos corpos e que ainda por cima são unissexo. Se pudéssemos escolher uns jeans apenas para ter no guarda-roupa, com certeza, seriam uns 501®. Do street style ao casual, com uns saltos altos ou uns mocassins... São sempre a escolha perfeita. Nunca passam de moda, garantidamente vão “envelhecer” bem, e estão aí a cumprir 150 anos de história. Foram os primeiros jeans do mundo e mantêm-se no imaginário da roupa cool durante gerações.

Os novos Levi’s® 501® 90’s, o novo membro da família 501®, está disponível em três cores e acabamentos inspirados nos tons e estilo vintage da altura: Drew Me In Blue para um estilo mais clean, Firestarter Black para um estilo mais urbano e Sketch Artist Blue, com rasgões na zona das coxas dos joelhos, para um estilo mais grunge. Vão dar que falar! Mantenha-se a par de estas e de outras novidades Levi’s® através do Instagram @Levis_PT.

Créditos

Vídeo + Fotos: Diogo Santos

Make Up: Raquel Renier Estevens