Skants. A peça improvável que vai ser tendência neste outono

Coleção Chanel Haute Couture outono/inverno 2022/23 Foto: Getty Images

Em meados de 1850, Amelia Jenks Bloomer começou a popularizar o uso de calças por mulheres, algo pouco aceite na sociedade da altura Foto: D.R

Coleção Jean Paul Gaultier Haute Couture outono/inverno 2022/23 Foto: Getty Images

Chamam-see são a última tendência no universo da Moda. Um meio caminho entre as calças e a saia, as skants - junção das palavras inglesas skirt e pants - estão a deixar a sua marca nas coleções de outono/inverno de diversos designers. Graças à sua natureza híbrida e corte folgado, são a peça ideal para quem tem como máxima o, mas sem nunca descurar oEm tonalidades vibrantes, padrões românticos ou numa paleta de cores banhada de neutros, a icónica peça dos anos 90 foi reiterpretada por maisons como Chanel , às mãos de Virginie Viard, Jean Paul Gaultier, por Olivier Rousting, Armani Privé e ainda Simon Porte Jacquemus, apenas para enumerar algumas. Contudo, a história das calças maxi leva-nos ainda mais atrás no tempo, a uma época em que as mulheres desbravavam caminho por uma sociedade mais justa para o sexo feminino, com direitos humanos básicos e roupa menos constringente. Referências iniciais à skant podem ser encontradas, inclusive, em, por mulheres como Amelia Jenks Bloomer e Elizabeth Smith Miller, ativistas e defensoras dos direitos das mulheres, segundo a Glamour espanhola.Para a coleção outono/inverno 2022/23, o criador Olivier Rousteing apostou na conjugação de ícones dos anos 80 e 90 - tops estruturados, como espartilhos, com as tais skants e, para completar o look, sapatos de plataforma. Outra opção, esta vinda de Chanel, é usar a saia-calça com tops com mangas off-the-shoulders. E se se tratar de uma ocasião especial, ou de um jantar romântico, porque não conjugá-las com um elegante top com brilhantes?