Um novo conceito de elegância no inverno da Dior

Maria Grazia Chiuri inspirou-se na feminilidade que sempre fez parte da narrativa da Dior e aproveitou esta coleção de outono/inverno para fazer uma declaração forte estampada em t-shirts. Sisterhood is Global é o nome do livro da escritora feminista Robin Morgan e foi a expressão em destaque nalgumas das peças que desfilaram na passerelle.

A diretora criativa arriscou e deu lugar a um novos elementos com inspirações desde os anos 50 aos anos 90. Macacões, casacos em pele, padrões em xadrez e saias em tule foram as estrelas da coleção marcada pelo uso quase inexistente de acessórios e apenas sapatos rasos. Esta foi a coleção mais descontraída da criadora desde que foi nomeada diretora criativa da marca, mas isso não fez com que perdesse o modernismo característico da Dior.