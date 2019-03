A moda como demonstração de poder na Paco Rabanne

Paradas militares, passadeiras vermelhas, visitas reais, concertos de rock, filmes e competições de dança – Dossena explorou o mundo dos materiais ricos e vindos de diferentes universos.

Destaque para os elementos gráficos e dinâmicos e para o pelo falso e os padrões animal. Também o cetim ou o veludo, juntamente com flores, ou metal, adornado com pedras preciosas, evoca um estilo de velho Hollywood – a era de ouro do glamour.

Já nos acessórios, vimos meias com padrões vivas e femininas enquanto a carteira 1969 ganhou novas cores, para além do dourado e prateado, surgindo agora também em metal e preto.