Dior desfila coleção cruise em Marraquexe

Com produções cada vez mais sumptuosas, a exemplo do desfile de sua última coleção cruise no Castelo de Chantilly, em França, a Dior se prepara para desembarcar esta segunda-feira, 29 de abril, na cidade imperial marroquina de Marraquexe, em África.

Esta será a primeira vez que a casa francesa fará um grande show no Marrocos, na cidade que é comumente mais associada ao inesquecível Yves Saint Laurent, que tem até um museu como atração turística em seu nome.

Com o desfile que acontecerá às 20h, Maria Grazia Chiuri coloca a Dior na frente das apresentações, dando início a temporada resort. Logo após, no dia 2 de maio, a Prada apresentará a sua coleção em Nova Iorque, seguida pela Chanel a 3 de maio no Grand Palais em Paris. A Louis Vuitton retorna também à Big Apple na quarta-feira, dia 8 de maio.