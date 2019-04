Dior desfila coleção cruise 2020 em Marraquexe

Cercados pelas colunas do Palais El Badi, em Marraquexe, tendo ao centro uma enorme piscina com várias tochas de fogo a iluminar a noite marroquina, a Dior desfilou a sua última coleção Cruise 2020, esta segunda-feira à noite, na fascinante fortaleza datada do século XVI, abrindo o show com uma citação do escritor marroquino Tahar Ben Jelloun: "A cultura ensina-nos a viver juntos, ensina-nos que não estamos sozinhos no mundo, que outras pessoas têm diferentes tradições e modos de vida que são tão válidos quanto a nossa própria [cultura]".

Maria Grazia Chiuri, diretora criativa da Dior, foi além da influência africana e convidou diversos artistas e artesãos de diferentes culturas deste continente para trabalhar consigo, como Pathé Ouédraogo, Grace Wales Bonner e Mickalene Thomas. O resultado foi uma passerelle rica de detalhes, cores, formas e, claro, cultura. Uma tradução contemporânea de uma herança, não só de um povo específico, mas de toda humanidade. "A verdade para mim não era falar apenas sobre o artesanato de todo o mundo, mas dar a volta ao mundo e ver os códigos da Dior de diferentes pontos de vista", disse Chiuri à Vogue britânica.

Em comunicado à imprensa, a Dior explicou que a coleção estabelece intercâmbios criativos e culturais, firmando um diálogo entre "a paisagem real e imaginada do Marrocos, na encruzilhada do Mediterrâneo, Europa e África, como um destino de sonho para artistas, poetas, escritores e eternos aventureiros".