A carteira mais pequena da semana de moda

As carteiras mais pequenas são tendência, como confirmam alguns dos desfiles das últimas semanas de moda. A Jacquemus, a primeira a apresentar na semana da moda de Paris, desenhou a carteira mais microscópica de sempre: chama-se Mini Le Chiquito e combinou na perfeição com os looks monocromáticos em rosa choque e vermelho.

O acessório vai estar disponível em branco, rosa e vermelho, mas só estará à venda na próxima estação e consegue apenas guardar uma pastilha elástica, uns phones ou uma moeda de 20 cêntimos.