Dries Van Noten guia-nos pelo jardim de sua casa

O tom do desfile foi de uma assombrosa melancolia, contrastando entre as linhas retas e cinzentas e as cores vivas e vibrantes. A imagética das flores veio do jardim da casa do designer, colhidas à mão e fotografadas para este propósito, como se estivéssemos lá. O uso de rosas, não doces e ingénuas, mas antes pesadas e complexas, serviram de espelho para os tempos atuais com todas as suas imperfeições e defeitos. Dries Van Noten inspirou-se ainda na couture dos anos 40 e 50, sobretudo nas formas masculinas.