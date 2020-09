Festival de Cinema de Veneza: os melhores looks de passadeira vermelha

Foto: Getty Images 1 de 11 Erika Aurora Foto: Getty Images 2 de 11 Cate Blanchett Foto: Getty Images 3 de 11 Georgina Rodriguez Foto: Getty Images 4 de 11 Lotte Verbeek Foto: Getty Images 5 de 11 Cate Blanchett Foto: Getty Images 6 de 11 Georgina Rodriguez Foto: Getty Images 7 de 11 Sofia Resing Foto: Getty Images 8 de 11 Frida Aasen Foto: Getty Images 9 de 11 Cate Blanchett Foto: Getty Images 10 de 11 Tilda Swinton Foto: Getty Images 11 de 11 Taylor Hill

, que começou no passado dia 2 de setembro e decorre até 12 de setembro, é o primeiro grande evento cinematográfico internacional a ter lugar desde que o novo coronavírusEste ano, os visitantes são obrigados a usar máscaras não só nas salas de exibição, mas em todo o recinto fechado do festival, que inclui áreas de estar ao ar livre, cafés e restaurantes. E apesar de a presença de nomes sonantes ser menor que o habitual,são nomes que já passaram pelaNa edição atual, o alinhamento de estreias inclui filmes de mais de 50 países e, pela primeira vez numa década, o filme de abertura foi italiano: Lacci , de Daniele Luchetti, um drama familiar que se desenrola maioritariamente em Nápoles, e que se baseia no romance de. A nova curta-metragem de Pedro Almodóvar, A Voz Humana, protagonizada por Tilda Swinton e baseada numa peça de Jean Cocteau, foi um dos filmes em exibição na semana passada. Esperam-se ainda as estreias dos muitos aguardados Nomadland , de Chloé Zhao (comno papel principal) e One Night in Miami , a estreia de Regina King na direção.O festival de cinema mais antigo do mundo, o Festival de Cinema de Veneza ganhou nos últimos anos a reputação de lançar filmes vencedores de Óscares como Joker (2019) de Todd Phillips, The Favourite (2018) de Yorgos Lanthimos ou La La Land (2016) de Damien Chazelle.