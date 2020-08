Revelado trailer do novo filme de Sofia Coppola

A parceria entre Apple TV+ e a produtora A24 Films, conta com Rashida Jones e Bill Murray como protagonistas desta história, que vai estar disponível em outubro na Apple TV+. O ator Marlon Wayans, participa como marido de Jones no filme.

Sofia Coppola e Bill Murray trabalharam algumas vezes no passado, em O Amor É um Lugar Estranho (2003) - um filme realizado por Coppola e protagonizado por Murray, e recentemente no A Very Murray Christmas (2015) - realizado por Coppola e co-escrito por Murray.

On The Rocks marca o primeiro filme lançado pela parceria entre a Apple e da A24 e o segundo filme de Coppola com a A24, o primeiro foi Bling Ring: O Gangue de Hollywood (2013). O enredo do novo filme centra-se na história de um pai (Murray) e de uma filha (Rashida) que voltam a aproximar-se, uma vez que esta suspeita estar a ser traída pelo marido. Neste contexto, o pai sugere que juntos persigam o "suspeito" em Nova Iorque, sem contar com as peripécias que a aventura possa custar. Pelo trailer, percebemos que os cenários misteriosos e nostálgicos de Coppola - evidenciados pelas sombras e pelos recantos obscuros, bem como o seu sentido de humor apurado como realizadora, voltam a estar presentes neste filme.