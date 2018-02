A Gucci renovou o museu que abriu em 2011, no histórico Palazzo della Mercanzia, em Florença, Itália. Inspiradas no património e criatividade da casa italiana, as mudanças incluem um novo restaurante.O Gucci Osteria será liderado por Massimo Botura, chef com três estrelas Michelin, que criou um menu feito de clássicos da cozinha italiana e várias reinvenções. O restaurante fica no piso térreo do edifício e tem 50 lugares.