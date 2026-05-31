31 de Maio traz a Lua Azul: virgem, sagitário e outros signos sentem o impacto

Esta lunação será agitada por Úrano em Gémeos, que fará uma quadratura à cauda e à cabeça do Dragão, companheiros da lua na simbologia do nosso mundo emocional e que estão nos signos de Virgem e Peixes. A lua cheia em Sagitário será também influenciada pela energia de liderança de Saturno em Carneiro, que trará boas influências aos signos de fogo.

Este ciclo lunar irá trazer à superfície muitas questões que precisam de ser resolvidas tanto podem surgir através da relação com o mundo externo, nomeadamente para sagitarianos, Virgens e Peixes, como numa pressão interna, no caso dos geminianos, relativamente às direções que querem tomar no que se refere ao propósito de vida, mas também a ansiedades quanto à estabilidade/instabilidade de relações de todo o tipo. A ansiedade será um ponto em comum para esta cruz mutável do zodíaco, sendo aconselhável o cultivo de um espírito de compaixão para com as imperfeições, assim como a clareza dos passos que podemos dar para melhorar a situação em que nos encontramos.

Numa perspetiva menos catastrófica, há que colher os benefícios da energia uraniana, sendo esta a responsável por grandes iluminações, ao representar intuições súbitas que surgem como um relâmpago. Principalmente em dia de Lua Cheia, será importante estar-se mais atento aos sonhos e a mensagens interiores súbitas.

Também afetados por esta lunação, estão os signos de fogo, Carneiro, Leão e Sagitário, que receberão os frutos da liderança que têm cultivado no mundo. O trígono de Saturno à lua oferece uma estabilidade entre o mundo emocional e a capacidade de ação.