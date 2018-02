Elton John anunciou o início da sua última tournée, Farewell Yellow Brick Road, três anos de espetáculos em todo o mundo para ouvir alguns dos seus temas mais emblemáticos e ver um guarda-roupa que promete a criatividade a que o artista já nos habituou. Sir Elton John anunciou que será vestido pela Gucci e que Alessandro Michele, diretor criativo da marca, vai desenhar todas as peças.

Já no anúncio da tournée, num evento especial no Gotham Hall de Nova Iorque, o ícone pop usou uma capa de jacquard Gucci Flora personalizada, adornada com centenas de cristais, pérolas e a frase "Gucci loves Elton" incrustada nas costas. O laço de cristal e a camisa com folhos complementaram o que foi apenas uma pequena amostra do que veremos quando a digressão começar, a 8 de setembro deste ano.

A tour mundial de 300 dias será "o show mais produzido e fantástico que já farei", segundo o próprio Elton John, e não marcará o fim da sua carreira musical. O músico de 70 anos pretende continuar a editar discos e a escrever musicais.