Horóscopo: sexo e boas energias, o verão está a chegar e estes signos vão beneficiar com ele

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Tratar de questões relativas à família será prioritário. Documentos, papelada ou até mesmo questões emocionais estarão no plano da frente. Alguma irritação pode surgir, principalmente numa fase em que os nativos deste signo se sentem com demasiadas responsabilidades. Os dias 2 e 3 terão esta energia mais acentuada. No entanto, os astros mostram vontade de harmonia e o ariano deverá fazer um esforço suplementar na capacidade de escuta. Muitos, sentem maior originalidade na forma como comunicam, tendo o dia 1 uma forte qualidade de entusiasmo. Nas relações afetivas, a intimidade e conexão estarão fortes. A partir do dia 6, há potencial para romantismo, mas também para alguma volatilidade emocional.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Questões burocráticas deixam os cabelos de alguns taurinos em pé, que desejam apenas que o ciclo em que se encontram se encerre. Devido à influência de Marte, tudo o que for relacionado com dinheiro e bens materiais continua a estar no centro. Também a vontade de potencializar os talentos continua forte. De 2 a 4 de junho, esta energia material irá fluir, sendo também uma boa influência para as capacidades físicas e sexualidade, pois a líbido estará elevada, trazendo mais faísca aos relacionamentos íntimos. O dia 5, terá uma qualidade de impulsividade elevada, em que o mau feitio será repelente daqueles que rodeiam o taurino. Porém, os dias 5 e 6 têm tudo para ser fortes em expressão afetiva e romantismo.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Parabéns, geminiano! Os que fazem anos por estes dias, terão um ano de fecho de questões que têm vindo a culminar, sendo por isso um ano fulcral para mudanças que se desejam a médio e longo prazo. Por agora, adivinham-se inúmeras interações com uma grande diversidade de pessoas. As relações afetivas serão vividas com frenesim e partilha de diferentes experiências. Esta tem tudo para ser uma fase em que os compromissos assumem outras dinâmicas e proporcionam uma nova criatividade. A partir do dia 4, adivinha-se festividade, convívio e uma energia mental que pedirá equilíbrio com momentos a sós e de restauro. Em alguns casos, tamanha energia dará azo a distrações e pequenos acidentes, nomeadamente a 7.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os nativos deste signo terão uma maré de boas vibrações por estes dias, principalmente a partir do dia 5, quando Vénus se começa a aproximar de Júpiter nos céus e sob este signo. Estes aspetos promovem a expansão dos afetos e são uma boa ajuda a todo o lado profissional e financeiro. Por outro lado, há uma enorme vontade de tudo o que seja agradável, logo o lado mais disciplinado fica mais lasso. A família ocupará um lugar preponderante, havendo condições para momentos de grande cumplicidade. Mas nem tudo são rosas, outros aspetos tendem a trazer alguma saturação com questões profissionais, devido a diferentes pontos de vista. De 2 a 4, todo este lado profissional assumirá a primazia dos dias e será importante seriedade.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Marte em Touro tem trazido alguma tensão, obrigando a uma maior flexibilidade no que se refere às questões materiais e físicas. Por estes dias, esta influência ainda estará ativa, principalmente nos dias 4 e 5 com potenciais conflitos devido à tendência para levar as coisas a peito. Será importante usar os altos níveis de vitalidade para alcançar objetivos, ao mesmo tempo que se atravessam alguns testes com a lembrança de refreamento. No que diz respeito às relações afetivas, este é um período em que mudanças são necessárias, de forma a acomodar as diferentes necessidades. Na vida sexual, será porventura necessário perceber o que está a faltar, se forma a se encontrar uma maior sintonia.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Lar, doce lar. A família tem sido este lugar onde os afetos se proporcionam e, por agora, essa energia será ainda mais intensificada, principalmente a partir do dia 5. Em alguns casos, a vontade de ter filhos será acordada. Em diferentes áreas, ver-se-á uma energia de conquista, mesmo que esta aconteça em relação a pequenos projetos, pequenas metas na dieta ou no ginásio. Toda a parte material está numa boa fase, nomeadamente de 2 a 4 de junho. Tudo o que estiver relacionado com entrevistas de emprego ou investimentos tem chances de sucesso. A saúde continua a ser um ponto fraco. Alguns virginianos sofrem a aceleração no campo das ideias, influência que será mais forte a 7.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Há inconstância emocional no horizonte, porque as águas continuam a ser agitadas. Apesar de contarem com apoio emocional em diferentes frentes, este não é o período mais equilibrado dos Balança, com diferentes situações a exigirem estrutura e maturidade. Os dias 2 e 3, em particular, irão ser fortes a este nível. Ao mesmo tempo, há áreas da vida dos Balança que estão a ter sucesso, nomeadamente tudo o que for relacionado com as capacidades mentais. Trata-se também de um momento em que a fé dos nativos deste signo está a ser testada. De 4 a 6, a energia mental estará ainda mais ativada, contribuindo para o sucesso em diferentes frentes e também para o nascer de novas amizades. A partir do dia 5, o amor sorrirá de forma inesperada.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Marte em Touro tem produzido alguns estragos no dia-a-dia escorpiónico, trazendo mudanças necessárias, mas por vezes difíceis. A vida material está enfatizada, abrindo os olhos para a necessidade de gestão financeira. A 4, há a possibilidade de choques emocionais devido a questões financeiras, sendo importante manter o brio. Por outro lado, há rosas e não apenas espinhos! A energia emocional e afetiva está tremendamente acesa, significando que a empatia, os sentimentos, a vulnerabilidade e a sensibilidade irão marcar a forma de estar dos nativos deste signo. A partir do dia 5, a possibilidade de uma conexão afetiva forte é real, podendo haver um encantamento por alguém ou por algo.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

As energias de negociação e de cooperação estão elevadas. Os sagitarianos estão com a capacidade de se colocarem no lugar do outro e de perceberem as melhores estratégias para alcançar objetivos comuns. As hipóteses de sucesso continuam presentes, principalmente se forem aproveitadas com ações nesse sentido. As relações afetivas serão exigentes, querendo maior suporte e presença do que aquilo que é espontâneo no momento. Ajustamentos deverão ser feitos no sentido de encontrar espaço e tempo para o amor, principalmente a partir do dia 5. Fisicamente, o corpo dará sinais de que precisa de ser melhor nutrido. Financeiramente, parece haver alguns sacrifícios a serem feitos. O dia 7, será dado a imprevistos.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os astros apontam para esforços em comunicar de forma eficiente, trazendo progressos nessa área aos nativos deste signo, mesmo que com alguma frustração associada. As relações afetivas continuam a representar uma fatia importante nestes dias, em que há muita atração e cumplicidade presentes. Haverá uma intensificação destes aspetos a partir do dia 5, em que o romantismo pode assumir contornos surpreendentes. Também a sexualidade beneficia dos astros, assim como todo o tipo de atividade física. O campo material terá avanços importantes, sendo uma boa altura para fazer investimentos, nomeadamente de 2 a 4 de junho. O dia 7, proporcionará momentos de promessas ou compromissos.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Se por um lado, este é um período de grande expressão criativa e de liberdade para os aquarianos, por outro há uma sensação de conflito com uma nova realidade que quer emergir ao nível material. Há mudanças a acontecerem que exigem muita disciplina, concentração e estabilidade e isso pode causar alguma ansiedade aos nativos deste signo. Por outro lado, a capacidade de raciocínio está elevada, o que ajudará à tomada de decisões. Se alguém se atravessar no caminho dos aquarianos, haverá uma tendência a choque e conflito, principalmente nos dias 5 e 6. A família irá exigir carinho e atenção, mesmo no meio de tanta coisa a acontecer e o equilíbrio será difícil de encontrar. Os amigos serão um apoio importante.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os astros promovem todo o tipo de circunstâncias harmoniosas e benéficas, incluindo viagens e amores, um sentido refinado de beleza e sorte nas venturas materiais. Os afetos são os que mais ganham, com trocas de palavras amorosas e gestos poderosos. A partir do dia 5, estas energias estarão ainda mais pronunciadas. Ao nível material e financeiro, aparecem novas perspetivas e caminhos. Paralelamente, há influências que trazem uma grande aceleração aos dias dos piscianos e, consequentemente, uma grande ansiedade sentida nas mais pequenas coisas. O dia 7, será emblemático no expressar destas influências, sendo fulcral manter a calma.