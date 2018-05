Património Mundial da UNESCO, Alyscamps, um cemitério romano do século IV e atual museu ao ar livre na cidade de Arles, em França, foi o palco do desfile Gucci Cruise, realizado esta quarta-feira, 30 de maio. Alessandro Michele criou 114 looks que desfilaram numa passerelle com centenas de velas e candelabros. Os modelos caminhavam envoltos em fumaça ao som de uma banda sonora de coros e sinos de Igreja. A inspiração de Michele foi os rituais da morte, a incluir a morbidez de Baudelaire a Burton, sinalizada por góticos, sacerdotes, viúvas e ghouls (criatura mística associada a cemitérios e que consome carne humana). Muita criatividade e entusiasmo ao nível que Alessandro Michele já vem habituando.