O que têm Penelópe Cruz, Charlotte Casiraghi e Vanessa Paradis em comum?

A semana de Moda de Alta-Costura do último mês de janeiro foi totalmente digital, mas tal não impediu a Chanel de apresentar gloriosamente a sua coleção primavera-verão 2021.

Depois do teaser assinado pelo fotógrafo e cineasta holandês Anton Corbijn, o Grand Palais, em Paris, voltou a receber um desfile da maison, imaginado por Virginie Viard. Num cenário a evocar um casamento campestre no Sul de França, a diretora criativa quis transmitir a sensação de família e pertença.

Para assinalar este momento, Caroline de Maigret, it girl e cúmplice da Chanel, juntou as embaixadoras da marca para uma conversa em mesa redonda. O tema? O último desfile de Alta-Costura claro, e ainda as suas memórias Chanel mais marcantes.

Caroline de Maigret a presidir à mesa redonda da Chanel Foto: Chanel

No vídeo, vemos as atrizes Marion Cotillard, Penélope Cruz e Alma Jodorowsky, a princesa Charlotte Casiraghi, o duo familiar Vanessa Paradis e Lily-Rose Deep e ainda outras personalidades ligadas à marca, como Joana Preiss, Izïa Higelin e Blesnya Minher, a conversar descontraidamente. Cada uma veste, como seria de esperar, o seu próprio look total Chanel.

A atriz Alma Jodorowsky também esteve presente Foto: Chanel

Para além da reflexão sobre o próprio desfile a que puderam assistir pessoalmente, com o distanciamento devido – foram as únicas aliás – esta foi também uma conversa para prestar homenagem ao savoir-faire dos ateliers de Alta-Costura da Chanel.